Galatasaraylı yıldız satıldı
Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan ve daha önce de adı uzak doğu kulüpleriyle anılan Podolski, Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer oldu.
Galatasaray ile Kobe arasında yeniden başlayan pazarlık Podolski'nin de araya girmesiyle sonuçlandı; Galatasaray, Podolski'yi Japon takımı Vissel Kobe'ye sattı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre yıldız oyuncu sezon sonunda Vissel Kobe'ye gidecek.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:36
- ''G.Saray hep kalbimde olacak''
Toplam 10
Yorum
RİKO Adam ne yapsın? Siz alt yapı antrenöründen ''ZORLA'' Teknik Direktör yapmaya uğraştınız!!!
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 5
Yorum
dusko tosiç golde hatası yoktu sadece şanssızca adamın önüne gitti top tosiç
- Matus Bero forma istiyor
Toplam 3
Yorum
bka Yazıcı dususe gectı bu aralar ateşleyici güç olabılır.Bero'ya guvenıp kımseyı almadılar o mevkııde.
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