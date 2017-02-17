 Galatasaraylı yıldız satıldı – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Galatasaraylı yıldız satıldı

    Galatasaraylı yıldız satıldı

    Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan ve daha önce de adı uzak doğu kulüpleriyle anılan Podolski, Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer oldu.

    Galatasaray ile Kobe arasında yeniden başlayan pazarlık Podolski'nin de araya girmesiyle sonuçlandı; Galatasaray, Podolski'yi Japon takımı Vissel Kobe'ye sattı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre yıldız oyuncu sezon sonunda Vissel Kobe'ye gidecek.

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    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:36
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