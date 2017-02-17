Galatasaraylı yıldız satıldı

Galatasaray ile Kobe arasında yeniden başlayan pazarlık Podolski'nin de araya girmesiyle sonuçlandı; Galatasaray, Podolski'yi Japon takımı Vissel Kobe'ye sattı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre yıldız oyuncu sezon sonunda Vissel Kobe'ye gidecek.



