Galatasaray'a kötü haber: İki yıldız da kadroda yok!
Wesley Sneijder ve Eren Derdiyok, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'a Çaykur Rizespor maçı öncesi iki kötü haber!.. Sakatlığı bulunan ve Çaykur Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Wesley Sneijder, bu maçın kadrosuna alınmadı.
EREN DE YOK!
Wesley Sneijder'den yoksun şekilde Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek sarı-kırmızılı ekibe bir kötü haber de Eren Derdiyok'tan geldi. Kas ağrıları bulunan Eren de Galatasaray'ın 18 kişilik kafilesinde yer almıyor.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşılaşması öncesindeki kamp kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Berk İsmail Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:25
- Matus Bero forma istiyor
Toplam 3
Yorum
bka Yazıcı dususe gectı bu aralar ateşleyici güç olabılır.Bero'ya guvenıp kımseyı almadılar o mevkııde.
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 69
Yorum
HAYALLLL Bİ HAYAL EDİN,BİR GÜN AVRUPA LİGİ KUPASINI ALMIŞIZ.KADRODA ;Volkan,Hasan Ali,Şener......PARDON EROR VERDİ.BU KADROYLA HAYALİ BİLE İMKANSIZ..
- Avrupa için savaş
Toplam 3
Yorum
balturk terinizin son damlasına kadar savaşın sadece oyunu düşünün başarı arkasından kendi gelecektir. duran top organizsyonalrı eksin enaz 10 duran
Galatasaray'a kötü haber: İki yıldız da kadroda yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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