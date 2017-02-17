Galatasaray'a kötü haber: İki yıldız da kadroda yok!

Galatasaray'a Çaykur Rizespor maçı öncesi iki kötü haber!.. Sakatlığı bulunan ve Çaykur Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Wesley Sneijder, bu maçın kadrosuna alınmadı.

EREN DE YOK!

Wesley Sneijder'den yoksun şekilde Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek sarı-kırmızılı ekibe bir kötü haber de Eren Derdiyok'tan geldi. Kas ağrıları bulunan Eren de Galatasaray'ın 18 kişilik kafilesinde yer almıyor.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşılaşması öncesindeki kamp kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Berk İsmail Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.