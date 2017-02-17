Fener’i yen!..
Genç yaşta Galatasaray'ın başına geçen İgor Tudor'u Conte'nin yanı sıra Hırvatistan Milli Takımı'nda beraber çalıştığı Slaven Bilic de kutladı. Beşiktaş'ın eski teknik patronu Bilic'in, Tudor'a ilk tavsiyesinin, "Ne yapıp edip mutlaka Fenerbahçe'yi yen" olduğu dile getirildi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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