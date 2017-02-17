 Fener’i yen!.. – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Fener’i yen!..

    Fener’i yen!..
    Genç yaşta Galatasaray'ın başına geçen İgor Tudor'u Conte'nin yanı sıra Hırvatistan Milli Takımı'nda beraber çalıştığı Slaven Bilic de kutladı. Beşiktaş'ın eski teknik patronu Bilic'in, Tudor'a ilk tavsiyesinin, "Ne yapıp edip mutlaka Fenerbahçe'yi yen" olduğu dile getirildi.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:21
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