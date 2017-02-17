Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa sunuldu.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa sunulduğu bildirildi.
Açıklamada, biletlerin genel satışının ise yarın yapılacağı duyuruldu.
Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1 ve 2: 600 lira
Kategori 3: 500 lira
Kategori 4: 400 lira
Kategori 5: 300 lira
Kategori 6: 200 lira
Kategori 7: 150 lira
Kategori 8: 125 lira
Kategori 9: 100 lira
Çocuk tribünü: 100 lira
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:46
- Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu
Toplam 1
Yorum
gsli abi yukardaki foto herseyi anlatiyor zaten iki adami birden tutuyor böyle bisey yok helal olsun
- Neden pazartesi!
Toplam 8
Yorum
Düsseldorf'lu Büyük takımın başkanı gibi konusur hareket ederseniz, saygınlık veya diyer konularda kimseyle probleminiz olmaz ! Taraftarda yanınızda olur.
- İgor Tudor'a imza töreninde zor sorular...
Toplam 15
Yorum
MERT R.Madrid'den teklif alıp da gitmeyecek hoca yada oyuncu sadece Türkiyede değil dünyada yokki. Ne kadar kötü bir soru bu.
Dev derbinin biletleri satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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