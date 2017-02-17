 Dev derbinin biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 17 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Dev derbinin biletleri satışa çıktı

    Dev derbinin biletleri satışa çıktı

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa sunuldu.

    Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa sunulduğu bildirildi.

    Açıklamada, biletlerin genel satışının ise yarın yapılacağı duyuruldu.

    Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 1 ve 2: 600 lira

    Kategori 3: 500 lira

    Kategori 4: 400 lira

    Kategori 5: 300 lira

    Kategori 6: 200 lira

    Kategori 7: 150 lira

    Kategori 8: 125 lira

    Kategori 9: 100 lira

    Çocuk tribünü: 100 lira

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dev derbinin biletleri satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.