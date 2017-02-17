Cimbom yeni hocayla iyi başlayamıyor

Jan Olde Riekerink yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-kırmızılı ekibin teknik heyetinde değişikliğe gidilirken, bu göreve Igor Tudor getirildi. Tudor'la yarın ilk sınavını verecek Galatasaray'ın yeni çalıştırıcılarla son dönemdeki başlangıç karnesi ise beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray, görevinden ayrılan son 5 teknik direktörüyle çıktığı ilk maçlarda sadece 1 kez galip gelebildi.

Son 3,5 yılda Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink'le çalışan sarı-kırmızılılarda galibiyetle başlayan tek isim ise Hamzaoğlu oldu. Bu teknik adamların ilk resmi maçlarında sarı-kırmızılı ekip, 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.

- Mancini, Juventus deplasmanından beraberlikle döndü

Fatih Terim'in ardından göreve getirilen İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin ilk resmi maçında sarı-kırmızılılar, Juventus deplasmanından beraberlikle döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında, Terim yönetiminde Real Madrid'e İstanbul'da 6-1 yenilen Galatasaray, Mancini idaresinde gittiği Juventus deplasmanında ise 2-2 berabere kaldı.

Mancini, rakip sahada Juventus'a karşı alınan beraberlikle göz doldurmasına karşın, Süper Lig'deki ilk sınavında ise takımı, Akhisar Belediyespor'a rakip sahada 2-1 yenilmekten kurtulamamıştı.

- Prandelli, Fenerbahçe derbisiyle başladı

Roberto Mancini sonrası 2014-2015 sezonunda Galatasaray'ın başına gelen bir diğer İtalyan teknik adam Cesare Prandelli, Fenerbahçe derbisiyle göreve başladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2015 yılı TFF Süper Kupa'da karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 tamamlanan bu müsabakada, penaltı atışlarını 3-2 üstün tamamlayan sarı-lacivertliler, kupanın sahibi oldu.

- Tek kazanan Hamzaoğlu

Sarı-kırmızılı takımda Cesare Prandelli ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Hamza Hamzaoğlu, son dönemde göreve galibiyetle başlayan tek teknik adam konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın başındaki ilk resmi maçına, 3 Aralık 2014 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Eskişehirspor karşılaşmasında çıkan Hamzaoğlu'nun takımı sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

- Denizli, Kasımpaşa engeline takıldı

Galatasaray Futbol Takımı'nda Hamza Hamzaoğlu'nun ardından görev alan tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, ilk maçında 1 puanla yetindi.

Sarı-kırmızılı kulüpte göreve başlamasına karşın, Atletico Madrid ile deplasmanda oynanan ve 2-0 kaybedilen UEFA Şampiyonlar Ligi maçını tribünden izleyen Denizli, Galatasaray'ın başındaki ilk resmi maçına Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa deplasmanında çıktı.

Denizli yönetimindeki ilk maçında Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

- Riekerink, yenilgiyle başladı

Galatasaray'da futbol akademi direktörü olarak altyapıda göreve başlamasından 1 ay sonra kendisini A takımın başında bulan Jan Olde Riekerink, ilk maçında yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekiple ilk resmi maçına, Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçta çıkmaya hazırlanan Riekerink, bu müsabakanın güvenlik gerekçesiyle ertelenmesinin ardından Eskişehirspor deplasmanında 'siftah' yaptı.

Süper Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, Riekerink idaresindeki bu ilk müsabakayı 4-3 kaybetti.

Galatasaray'ın son 5 teknik direktörünün başlangıç maçları ve sonuçlar şöyle: