Cimbom yeni hocayla iyi başlayamıyor
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak ve yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetimindeki ilk maçına çıkacak olan Galatasaray'ın sergileyeceği performans merakla bekleniyor.
Galatasaray, görevinden ayrılan son 5 teknik direktörüyle çıktığı ilk maçlarda sadece 1 kez galip gelebildi.
Son 3,5 yılda Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink'le çalışan sarı-kırmızılılarda galibiyetle başlayan tek isim ise Hamzaoğlu oldu. Bu teknik adamların ilk resmi maçlarında sarı-kırmızılı ekip, 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.
- Mancini, Juventus deplasmanından beraberlikle döndü
Fatih Terim'in ardından göreve getirilen İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin ilk resmi maçında sarı-kırmızılılar, Juventus deplasmanından beraberlikle döndü.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında, Terim yönetiminde Real Madrid'e İstanbul'da 6-1 yenilen Galatasaray, Mancini idaresinde gittiği Juventus deplasmanında ise 2-2 berabere kaldı.
Mancini, rakip sahada Juventus'a karşı alınan beraberlikle göz doldurmasına karşın, Süper Lig'deki ilk sınavında ise takımı, Akhisar Belediyespor'a rakip sahada 2-1 yenilmekten kurtulamamıştı.
- Prandelli, Fenerbahçe derbisiyle başladı
Roberto Mancini sonrası 2014-2015 sezonunda Galatasaray'ın başına gelen bir diğer İtalyan teknik adam Cesare Prandelli, Fenerbahçe derbisiyle göreve başladı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 2015 yılı TFF Süper Kupa'da karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 tamamlanan bu müsabakada, penaltı atışlarını 3-2 üstün tamamlayan sarı-lacivertliler, kupanın sahibi oldu.
- Tek kazanan Hamzaoğlu
Sarı-kırmızılı takımda Cesare Prandelli ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Hamza Hamzaoğlu, son dönemde göreve galibiyetle başlayan tek teknik adam konumunda bulunuyor.
Galatasaray'ın başındaki ilk resmi maçına, 3 Aralık 2014 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Eskişehirspor karşılaşmasında çıkan Hamzaoğlu'nun takımı sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.
- Denizli, Kasımpaşa engeline takıldı
Galatasaray Futbol Takımı'nda Hamza Hamzaoğlu'nun ardından görev alan tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, ilk maçında 1 puanla yetindi.
Sarı-kırmızılı kulüpte göreve başlamasına karşın, Atletico Madrid ile deplasmanda oynanan ve 2-0 kaybedilen UEFA Şampiyonlar Ligi maçını tribünden izleyen Denizli, Galatasaray'ın başındaki ilk resmi maçına Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa deplasmanında çıktı.
Denizli yönetimindeki ilk maçında Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
- Riekerink, yenilgiyle başladı
Galatasaray'da futbol akademi direktörü olarak altyapıda göreve başlamasından 1 ay sonra kendisini A takımın başında bulan Jan Olde Riekerink, ilk maçında yenilgi yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekiple ilk resmi maçına, Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçta çıkmaya hazırlanan Riekerink, bu müsabakanın güvenlik gerekçesiyle ertelenmesinin ardından Eskişehirspor deplasmanında 'siftah' yaptı.
Süper Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, Riekerink idaresindeki bu ilk müsabakayı 4-3 kaybetti.
Galatasaray'ın son 5 teknik direktörünün başlangıç maçları ve sonuçlar şöyle:
|Teknik Direktör
|Rakip
|Organizasyon
|Sonuç
|Roberto Mancini
|Juventus
|Şampiyonlar Ligi
|2 - 2
|Cesare Prandelli
|Fenerbahçe
|TFF Süper Kupa
|0 - 0 (Penaltılarda 3-2 Fenerbahçe)
|Hamza Hamzaoğlu
|Eskişehirspor
|Türkiye Kupası
|4 - 2
|Mustafa Denizli
|Kasımpaşa
|Süper Lig
|2 - 2
|Jan Olde Riekerink
|Eskişehirspor
|Süper Lig
|3 - 4
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:38
- Bu iş bitmedi
Toplam 25
Yorum
mööö fark var adamlar daha yürekli oynadı.
- Bu iş bitmedi
Toplam 25
Yorum
ibo FB 1907 beri var demi? Krasnodartakimi 2008 yilinda kurulmus. hadi düsünün bakalim
- Stat büyüledi
Toplam 3
Yorum
8 yıllık takım. kalemize gelen ilk kafa topu..tıngır mıngır gol oldu..unutmayacağız.
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