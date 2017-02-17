Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu
İtalyan devi Juventus'un efsane file bekçisi Gianluigi Buffon, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor hakkında konuştu.
Juventus'un tecrübeli kalecisi Buffon, eski takım arkadaşı Igor Tudor'la ilgili Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.
Tudor'la birlikte oynadıkları zamanları hatırlatan Buffon "Igor çok kaliteli ve zeki bir oyuncuydu. Karakter olarak, fizik olarak, ahlak olarak örnek birisiydi. Şanssızlık yaşadı, sakatlandı. Sakatlanmasaydı daha uzun süre top oynayabilirdi" dedi.
Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesiyle ilgili olarak da yorum yapan Buffon "Ona buradan mesajım var. Bizim Igor'a büyk şans diliyorum. Benim Galatasaray'ı takip etmem için bir nedenim daha var. Bütün Juventus arkanda" sözleriyle eski takım arkadaşına destek çıktı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:25
- Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu
Toplam 1
Yorum
gsli abi yukardaki foto herseyi anlatiyor zaten iki adami birden tutuyor böyle bisey yok helal olsun
- Neden pazartesi!
Toplam 8
Yorum
Düsseldorf'lu Büyük takımın başkanı gibi konusur hareket ederseniz, saygınlık veya diyer konularda kimseyle probleminiz olmaz ! Taraftarda yanınızda olur.
- İgor Tudor'a imza töreninde zor sorular...
Toplam 15
Yorum
MERT R.Madrid'den teklif alıp da gitmeyecek hoca yada oyuncu sadece Türkiyede değil dünyada yokki. Ne kadar kötü bir soru bu.
Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.