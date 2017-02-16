Tudor, Dursun Özbek döneminin 5. hocası
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in futbol takımının başına getirdiği Igor Tudor, Özbek yönetimin 5. teknik direktörü oldu.
Geçen sezon 4 hoca ile çalıştı
Dursun Özbek, göreve geldiği dönemde takımın başında olan Hamza Hamzaoğlu ile Süper Lig'deki 20. şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandı. Hamzaoğlu, bir sonraki sezonda ligin 12. haftasında takımdan gönderildi. Hamzaoğlu'nu gönderen Özbek, takımın başına tecrübeli isim Mustafa Denizli'yi getirdi. Onunla istediği başarıları yakalayamayan Galatasaray, takımı yardımcı antrenör Orhan Atik'e devretti. Atik ile de yola devam etmeyen sarı-kırmızılılar, sezonu altyapıya getirilen Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink ile tamamladı. Galatasaray, Riekerink ile sezonu Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanarak kapattı.
İki kupa kazandı, gitti
Dursun Özbek ve yönetimi, geçtiğimiz sezon 2 kupa kazanan Jan Olde Reikerink ile 2016-2017 sezonu için de yola devam kararı aldı. Ligin 20. haftasında TT Arena'da oynanan ve 2-1 kaybedilen Kayserispor maçına kadar takımın başında kalan Riekerink'in görevine geçtiğimiz günlerde son verildi. Hollandalı çalıştırıcının yerine teknik direktör arayan sarı-kırmızılı yönetim, aradığını yine Türkiye'de buldu. Sezon başında Kardemir Karabükspor'un başına geçen Hırvat teknik adam Igor Tudor, Galatasaray'ın yeni çalıştırıcısı oldu.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:46
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Toplam 28
Yorum
gs gs sizi yenecek efendi efendi gideceksiniz
- Sabri halen oynuyor mu?
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞLI63 NAZİFOĞLU NU BİR KAÇ KEZ DİNLEDİM.DÜRÜST VE SAMİMİ BİR ADAM KİMSEDEN DE ÇEKİNCESİ OLMAYAN BİRİSİ.YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI YEME KARDEŞİM.!
- Büyük temizlik şart
Toplam 5
Yorum
Federal*** İnşAllah seneye en az dört nokta transferle şampiyonluğa oynarız ama bu fazla oyuncular sıkıntı çıkarır mı? orası belli olmaz...
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