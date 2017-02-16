Tudor, Dursun Özbek döneminin 5. hocası

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in futbol takımının başına getirdiği Igor Tudor, Özbek yönetimin 5. teknik direktörü oldu.

23 Mayıs 2015'te Galatasaray Kulübü'nün 36. Başkanı seçilen Dursun Özbek, bugüne kadar 4 teknik direktör ile çalıştı. Bu dönemde 1 şampiyonluk ve 5 kupa kazanan Özbek, teknik adam konusunda istikrarsız bir çizgi çiziyor. Tudor, Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray'ın 5. antrenörü oldu.



Geçen sezon 4 hoca ile çalıştı

Dursun Özbek, göreve geldiği dönemde takımın başında olan Hamza Hamzaoğlu ile Süper Lig'deki 20. şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandı. Hamzaoğlu, bir sonraki sezonda ligin 12. haftasında takımdan gönderildi. Hamzaoğlu'nu gönderen Özbek, takımın başına tecrübeli isim Mustafa Denizli'yi getirdi. Onunla istediği başarıları yakalayamayan Galatasaray, takımı yardımcı antrenör Orhan Atik'e devretti. Atik ile de yola devam etmeyen sarı-kırmızılılar, sezonu altyapıya getirilen Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink ile tamamladı. Galatasaray, Riekerink ile sezonu Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanarak kapattı.



İki kupa kazandı, gitti

Dursun Özbek ve yönetimi, geçtiğimiz sezon 2 kupa kazanan Jan Olde Reikerink ile 2016-2017 sezonu için de yola devam kararı aldı. Ligin 20. haftasında TT Arena'da oynanan ve 2-1 kaybedilen Kayserispor maçına kadar takımın başında kalan Riekerink'in görevine geçtiğimiz günlerde son verildi. Hollandalı çalıştırıcının yerine teknik direktör arayan sarı-kırmızılı yönetim, aradığını yine Türkiye'de buldu. Sezon başında Kardemir Karabükspor'un başına geçen Hırvat teknik adam Igor Tudor, Galatasaray'ın yeni çalıştırıcısı oldu.