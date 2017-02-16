Sneijder'den Igor Tudor açıklaması
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder, bir markanın ödül gecesinde yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un sorularını yanıtladı.
Yeni teknik direktör Igor Tudor'un sorulduğu Sneijder, "Bugün onunla antrenman yapma şansı bulamadım, çünkü sakatlığım devam ediyor. Antrenman yapmadım ama tabii ki onu tanıyorum. Neler olacağını göreceğiz. Umarım bize iyi şeyler getirir" ifadelerini kullandı.
Sakatlığıyla ilgili son durum ve Beşiktaş derbisiyle ilgili de soruları cevaplayan Hollandalı yıldız, "Şu anda Beşiktaş maçından önce Rizespor maçı var önümüzde. O maçı kazanmak istiyoruz. Çok önemli, çünkü eğer kazanamazsak aramızdaki puan farkı daha da açılacak. Bunu da istemiyoruz. Bu Cumartesi kazanmak istiyoruz, ardından Beşiktaş maçını düşünebiliriz. Sakatlığım iyiye gidiyor. Umarım kısa süre sonra geri dönebilirim." diye konuştu
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:10
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Sneijder'den Igor Tudor açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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