Tudor G.Saray’daki ilk idmanında çok iddialı konuştu: Antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yapan Cimbom’un hocası “Sizin ne kadar kaliteli oyuncular olduğunuzu biliyorum. Çok çalışacağız ve şampiyon olacağız. Buraya bunun için geldim” dedi.

Riekerink'in görevine son veren Galatasaray'da artık Tudor rüzgarları esiyor. Cimbom'un yeni teknik direktörü, dün akşam takımla ilk idmanına çıkarken futbolcularla yaptığı toplantıda tüm camiayı heyecanlandıracak sözler sarf etti. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında geriye düşmesinin asla söz konusu olamayacağını ifade eden Hırvat çalıştırıcı şöyle konuştu:



"Sizin ne kadar kaliteli oyuncular olduğunuzu çok iyi biliyorum. Hepiniz üst düzeysiniz. Şimdi bizi çok sıkı bir çalışma dönemi bekliyor. Hep beraber çok çalışacağız, çok terleyeceğiz. Beşiktaş'la aradaki 5 puanlık fark önemli değil, kapanır. Yeter ki canla başla çalışalım. Buraya şampiyonluk için geldim. Sizin de bu hedef için elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum."