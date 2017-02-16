Sabri halen oynuyor mu?

Tanışma toplantısına Hırvat hocanın bu sözleri damga vurdu.

İgor Tudor dün idman öncesi yöneticilerle bir araya geldi. Önce Başkan Dursun Özbek ile görüşen ve sözleşme detaylarında anlaşan Hırvat teknik adam ardından diğer yöneticilerle tanıştı. Sohbet esnasında ise Tudor'un, Sabri'yle ilgili yaptığı espri, herkesi güldürdü. Yıllar önce 2 Aralık 2003'te Juventus'ta oynarken Galatasaray'a karşı forma giydiğini hatırlatan Tudor, o karşılaşmada rakibi olan Sabri ile ilgili "O hâlâ oynuyor mu?" diyerek espriyi patlattı.



AYHAN'LA DEVAM

Galatasaray'ın yeni hocası İgor Tudor, Karabükspor'da beraber çalıştığı teknik ekibi ile Florya'ya geldi. Yönetimin kalmasını istediği Ayhan Akman ve Hari Vukas yardımcılığını yapacak. Sandro Tomic kaleci antrenörü, Toni Mondric ise kondisyoner görevini üstlenecek.



NAZİFOĞLU : TANKUT'A HİÇ YAKIŞMADI

G.Saray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Karabükspor Kulbü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un bu transferden dolayı kullandığı ifadeleri eleştirerek şöyle konuştu: Karabük başkanının öfkesini bir yere kadar anlayabiliriz. Ağır kelimeler kullandı. Kendilerine yakışmadı. G.Saray düşmanlığı oluşturacak sözler kullandı. Gönül isterdi ki böyle bir durumda olunmasın. Ama kontratlar karşılıklı yapılır. İgor Tudor; çok enerjik ve otoriter. Allah bizim futbolculara kolaylık versin. Her şey güzel gidecek.



İLK FENER İSTEDİ

İgor Tudor ile ilgili Hırvistan'dan sürpriz bir iddia geldi. Dnevnik gazetesinden Marko Ceko, Hırvat teknik adama ilk talip olan takımın Fenerbahçe olduğunu iddia etti. Ekim ayında Türkiye kaynaklı bir haber geldiğini ifade eden Ceko, "Fenerbahçe'nin Tudor'u istediği iddia ediliyordu. Menajeri bazı kişilerin Fenerbahçe adına kendileriyle temas kurduğunu ve çalışmak istediklerini söylediğini açıkladı. Sonra haberin devamı gelmedi" sözlerini kullandı.