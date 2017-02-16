Rüzgarı yetti

Dursun Özbek, Igor Tudor hamlesiyle kara bulutları dağıttı. Başakşehir ve Kayseri yenilgilerinin ardından istifa çağrılarının muhatabı olan Başkan, Riekerink- Tudor değişikliğiyle taraftarları yanına çekti. Hırvat hocanın gelişi, futbolcuların silkinmesini sağlarken Çaykur Rize ve Beşiktaş maçları öncesinde şampiyonluk umutlarının tazelenmesini sağladı.

Kayserispor mağlubiyetinin ardından Jan Olde Riekerink'in görevine son veren ve yerine İgor Tudor'u getiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir taşta birkaç kuş vurdu. Sarıkırmızılı ekibin kupaya veda ettiği Başakşehir ve ligdeki Kayseri maçında istifa çağrılarının muhatabı olan Özbek, Hırvat çalıştırıcı ile anlaşarak hem ısrarla Tudor'u takımın başında görmek isteyen taraftarları kazandı hem eleştirilerin azalmasını sağladı hem de son dönemde bir iyi bir kötü futbol sergileyen futbolculara 'toparlanın' mesajı verdi.



ELEŞTİRİLERE BAKMADI

Tudor'un gelişi, taraftarlar ve camianın şampiyonluk için umutlanmasına ön ayak olurken ayrıca mali açıdan da büyük önem taşıyor. Özbek, bu sezon da Avrupa'ya özellikle de Şampiyonlar Ligi'ne gidilmemesi ihtimalini düşünmek dahi istemiyor. Bu nedenle Kayseri maçının ardından hiç düşünmeden kararını verdi ve Karabük ve medyadan gelen eleştirilere kulaklarını tıkayıp İgor Tudor ile anlaşma sağladı. Zira Galatasaray ligi ilk 2 sırada tamamlaması ve Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde 100 milyon TL'lik bir gelirin de sahibi olacak.



BUGÜN İMZAYI ATACAK

Yönetime nefes alma şansı tanıyan İgor Tudor, Galatasaray ile bugün 15.00'te 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ligin geri kalan bölümünde 400 bin euro alacak olan 38 yaşındaki teknik adam, gelecek sezon ise 1 milyon euro'yu cebine koyacak. KAP 'a yapılan açıklamada, Karabük'e 150 bin euro'luk fesih bedelinin Galatasaray tarafından yatırılacağı belirtilirken Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım halinde 200 bin, ön eleme turundan katılım halinde 100 bin, kupanın kazanılması halinde ise 50 bin euro prim ödeneceği bildirildi.



Savaş ÇORLU