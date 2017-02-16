‘Rodrigues’i Tudor aldırdı!’
Yunan gazeteci Giannis Bairaktaris, ilginç bir iddia ortaya attı.
Bairaktaris, devre arasında alınan Rodrigues ile Tudor'un bağlantılı olduğunu söyleyerek "Devre arasında G.Saray'a gittiğinde şaşarmışık. Şimdi anlıyorum ki Tudor'un kontenjanından transfer olmuş. Kazanan PAOK oldu" diye konuştu. Tudor ve Rodrigues PAOK'ta birlikte çalışmıştı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
‘Rodrigues’i Tudor aldırdı!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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