 ‘Rodrigues’i Tudor aldırdı!’ – Fotomaç – 16 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Rodrigues’i Tudor aldırdı!’

    ‘Rodrigues’i Tudor aldırdı!’

    Yunan gazeteci Giannis Bairaktaris, ilginç bir iddia ortaya attı.

    Bairaktaris, devre arasında alınan Rodrigues ile Tudor'un bağlantılı olduğunu söyleyerek "Devre arasında G.Saray'a gittiğinde şaşarmışık. Şimdi anlıyorum ki Tudor'un kontenjanından transfer olmuş. Kazanan PAOK oldu" diye konuştu. Tudor ve Rodrigues PAOK'ta birlikte çalışmıştı.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Rodrigues’i Tudor aldırdı!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.