 Podolski ile görüşüyoruz – Fotomaç – 16 Şubat 2017 Podolski ile görüşüyoruz" /> Podolski ile görüşüyoruz" />
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    ile görüşüyoruz

    Podolski ile görüşüyoruz
    'nin transferi gündemden düşmüyor. Vissel Kobe'nin, Podolski ile sezon başına 5 milyon euro karşılığında anlaştığı ileri sürülürken Japon kulübünden dün açıklama geldi. Vissel Kobe, "Transferde şu an kesinleşen bir durum yok fakat görüşmeler devam ediyor" ifadesini kullandı.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:34
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