Podolski ile görüşüyoruz
Podolski'nin transferi gündemden düşmüyor. Vissel Kobe'nin, Podolski ile sezon başına 5 milyon euro karşılığında anlaştığı ileri sürülürken Japon kulübünden dün açıklama geldi. Vissel Kobe, "Transferde şu an kesinleşen bir durum yok fakat görüşmeler devam ediyor" ifadesini kullandı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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