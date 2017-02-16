 "Onu tanıyorum..." – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    "Onu tanıyorum..."

    "Onu tanıyorum..."

    Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Wesley , bir markanın ödül gecesinde yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un sorularını yanıtladı.

    Yeni teknik direktör Igor Tudor'un sorulduğu , "Bugün onunla antrenman yapma şansı bulamadım, çünkü sakatlığım devam ediyor. Antrenman yapmadım ama tabii ki onu tanıyorum. Neler olacağını göreceğiz. Umarım bize iyi şeyler getirir" ifadelerini kullandı.

    Sakatlığıyla ilgili son durum ve Beşiktaş derbisiyle ilgili de soruları cevaplayan Hollandalı yıldız, "Şu anda Beşiktaş maçından önce Rizespor maçı var önümüzde. O maçı kazanmak istiyoruz. Çok önemli, çünkü eğer kazanamazsak aramızdaki puan farkı daha da açılacak. Bunu da istemiyoruz. Bu Cumartesi kazanmak istiyoruz, ardından Beşiktaş maçını düşünebiliriz. Sakatlığım iyiye gidiyor. Umarım kısa süre sonra geri dönebilirim." diye konuştu

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:43
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