Hırvatların iddiası: Said’i Aslan yapacak
İgor Tudor'ın Galatasaray'ın başına geçmesi dedikodu kazanın da kaynamasına neden oldu...
Hırvatlar, sarı- kırmızılı ekibin en büyük sorununun gol sorunu olduğunu iddia etti. Tudor'un yeni takımına eski takımı Hajduk Split'in golcüsü Said Ahmed Said'i götüreceğini gündeme getirdi.
23 yaşındaki Ganalı oyuncu için Tudor'un daha önce de Karabükspor için görüşmeler yaptığı ama rakamların yüksekliği nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği öne sürüldü. Said'in maliyetini ancak Galatasaray gibi bir kulübün karşılayabileceği belirtilen haberlerde Said'in Tudor'un takıma çok faydalı olacağı yorumu da yapıldı. 1.81 boyundaki forvet oyuncusunun transfermarkt değeri 500 bin euro!
23 yaşındaki Ganalı oyuncu için Tudor'un daha önce de Karabükspor için görüşmeler yaptığı ama rakamların yüksekliği nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği öne sürüldü. Said'in maliyetini ancak Galatasaray gibi bir kulübün karşılayabileceği belirtilen haberlerde Said'in Tudor'un takıma çok faydalı olacağı yorumu da yapıldı. 1.81 boyundaki forvet oyuncusunun transfermarkt değeri 500 bin euro!
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Hırvatların iddiası: Said’i Aslan yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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