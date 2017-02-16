G.Saray'da Tudor yorumları

Galatasaray'ın Karabük'ün hocası İgor Tudor'u takımın başına getirmesi kırmızımavili takımın tepkisini çekerken camia içinde de fazla hoş karşılanmadı.

Taraftarların büyük bölümünün desteğine karşın Özbek, sarı-kırmızılı kulübün önde gelen isimlerinden eleştiri almaktan kurtulamadı. İşte o görüşler:





FARUK SÜREN: 'HOCA DEĞİŞİKLİĞİ YETMEZ'

"Tudor'un göreve getiriliş şeklini etik de bulmuyorum doğru da bulmuyorum. Yönetimimiz, Kardemir Karübükspor yöneticileri ile görüştü mü; bilmiyorum. Aslında teknik adam değişikliği ile birlikte doğrudan görevli olanların da değişmesi lazımdı. Yönetimsel bir değişiklik mi olurdu, yoksa sorumlu olanların mı, bunu bilemem ama teknik bir değişiklik bana göre yetersiz. Bu şekilde bir hoca değişikliği hiç iyi olmadı."



FATİH GÖKŞEN: KARABÜK'TEN ÖZÜR DİLEDİ

"Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste... Ya da ağlayanın malı alanı güldürmez. Bunlar bizim atasözlerimiz. Bu transfer hiç etik olmadı. Karabükspor'a çok ayıp oldu. Ben şahsım adına Karabük camiasından özür diliyorum."



TUDOR'UN KREDİSİ VAR

"Tudor, Karabbük'de iyi işler yaptı. Ama o kadroyu kim kurdu, bu da önemli. Teknik adamın başarısı ve futbol aklı önemli. Tudor'un kredisi var. Taraftar istediği ve bu yönde baskı yapıldığı için oldu gibi bu transfer. Duruşu ve kariyeri ile Galatasaray'a yakışan bir adam ama. İlk beraberlik ya da mağlubiyette neler olacak göreceğiz. Ama Riekerink de yapılan yanlışların ona yapılmasın."



ADNAN ÖZTÜK TELEFON AÇTI

Tudor ile anlaşacağının ortaya çıkmasının ardından Adnan Öztürk'ün, Özbek'i arayarak, "Sayın başkanım, Karabük'ün hocasını almak Galatasaray'a yakışmaz" dediği ifade edildi.