 ''G.Saray hep kalbimde olacak'' – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    ''G.Saray hep kalbimde olacak''

    ''G.Saray hep kalbimde olacak''

    'da görevine son verilen teknik direktör , sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayımladı.

    Hollandalı teknik adam, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisine verilen fırsattan dolayı sarı-kırmızılı kulübe, taraftarlara ve oyunculara teşekkür etti.

    Riekerink açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

    "'a bana verdiği bu fırsat nedeniyle teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 yıl teknik direktörlük yaptım. Çok büyük ve fantastik bir kulüp. Büyük bir taraftara sahip. Taraftarlara da takıma ve bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadık. Desteklerini hiç unutmayacağım. Onlar olmasaydı bu başarıları elde edemezdik. Umarım gelecekte yine büyük başarılar kazanacaklar. İnanıyorum ki bu yıl şampiyon olabiliriz. Ayrıca oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Çok yakın bir aile gibiydik. Galatasaray hep kalbimde olacak ve burayı özleyeceğim."

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:06
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