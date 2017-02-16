''G.Saray hep kalbimde olacak''
Galatasaray'da görevine son verilen teknik direktör Jan Olde Riekerink, sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayımladı.
Hollandalı teknik adam, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisine verilen fırsattan dolayı sarı-kırmızılı kulübe, taraftarlara ve oyunculara teşekkür etti.
Riekerink açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'a bana verdiği bu fırsat nedeniyle teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 yıl teknik direktörlük yaptım. Çok büyük ve fantastik bir kulüp. Büyük bir taraftara sahip. Taraftarlara da takıma ve bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadık. Desteklerini hiç unutmayacağım. Onlar olmasaydı bu başarıları elde edemezdik. Umarım gelecekte yine büyük başarılar kazanacaklar. İnanıyorum ki bu yıl şampiyon olabiliriz. Ayrıca oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Çok yakın bir aile gibiydik. Galatasaray hep kalbimde olacak ve burayı özleyeceğim."
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:06
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db Sezon basindan beri gerek TFF gerek MHK tarafindan acik acik kollanan BJK var Sayin Baskan, daha fark edemedinmi? Bu soru cok gereksiz bence
- Sabri halen oynuyor mu?
Toplam 5
Yorum
canyavuz teşekkürler yönetim..etiklik açıklaması yapan karabüklüler önce söylesinler neden zamanında emenike yi fb ye karşı oynatmamışlardı ?
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db TFF nin tüm kurullari ve kurumlari BJK li. Ihtiyac olunca her zaman MHK, PFDK, Fikstür organizasyonlari ile takimlarini destekliyorlar.
''G.Saray hep kalbimde olacak'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.