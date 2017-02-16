 G.Saray, FIBA Kupası'nda çeyrek finale çıktı – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    G.Saray, FIBA Kupası'nda çeyrek finale çıktı

    G.Saray, FIBA Kupası'nda çeyrek finale çıktı

    3. tur rövanş maçında , evinde İtalyan takımı 'yi 68 - 66 mağlup etti.

    Deplasmanda ilk maçı 77-67 kazanan Sarı-kırmızılılar, rövanşta da rakibini yenerek çeyrek finalist oldu.


    Salon: Abdi İpekçi

    Hakemler: Goran Sljivic (Avusturya), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Evgeny Vetrov (Rusya)

    Galatasaray: Işıl Alben 14, Pınar Demirok 6, Da Silva 2, Vitola 5, Jefferson 24, Deniz Çolakoğlu, Paris, Traore 12, Cansu Köksal 5

    Virtus Eirene: Larkins 19, Nicholls 14, Gorini 5, Vanloo, Ndour 17, Consolini 5, Valerio, Formica 6, Bagnara

    1. Periyot: 14-15

    Devre: 34-34

    3. Periyot: 50-55

    Beş faulle oyundan çıkan: 31.25 Cansu Köksal ()

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:36
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