G.Saray, FIBA Kupası'nda çeyrek finale çıktı
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Galatasaray, evinde İtalyan takımı Virtus Eirene'yi 68 - 66 mağlup etti.
Deplasmanda ilk maçı 77-67 kazanan Sarı-kırmızılılar, rövanşta da rakibini yenerek çeyrek finalist oldu.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Goran Sljivic (Avusturya), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Evgeny Vetrov (Rusya)
Galatasaray: Işıl Alben 14, Pınar Demirok 6, Da Silva 2, Vitola 5, Jefferson 24, Deniz Çolakoğlu, Paris, Traore 12, Cansu Köksal 5
Virtus Eirene: Larkins 19, Nicholls 14, Gorini 5, Vanloo, Ndour 17, Consolini 5, Valerio, Formica 6, Bagnara
1. Periyot: 14-15
Devre: 34-34
3. Periyot: 50-55
Beş faulle oyundan çıkan: 31.25 Cansu Köksal (Galatasaray)
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:36
- ''G.Saray hep kalbimde olacak''
Toplam 6
Yorum
keşke daha iyi ve erken ayrılsaydık iki taraf içinde daha hayırlı olurdu
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 1
Yorum
Berkay Hoca haklı bence
- Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı
Toplam 19
Yorum
Hazar Ceyhun Yıldırım Demirören'in atadığı Beşiktaşlı hakem FB'yi yendirdi! Aziz bey yarın basın toplantısında geniş bir açıklama yapar.
G.Saray, FIBA Kupası'nda çeyrek finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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