G.Saray, FIBA Kupası'nda çeyrek finale çıktı

Deplasmanda ilk maçı 77-67 kazanan Sarı-kırmızılılar, rövanşta da rakibini yenerek çeyrek finalist oldu.





Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Goran Sljivic (Avusturya), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Evgeny Vetrov (Rusya)



Galatasaray: Işıl Alben 14, Pınar Demirok 6, Da Silva 2, Vitola 5, Jefferson 24, Deniz Çolakoğlu, Paris, Traore 12, Cansu Köksal 5



Virtus Eirene: Larkins 19, Nicholls 14, Gorini 5, Vanloo, Ndour 17, Consolini 5, Valerio, Formica 6, Bagnara



1. Periyot: 14-15



Devre: 34-34



3. Periyot: 50-55



Beş faulle oyundan çıkan: 31.25 Cansu Köksal (Galatasaray)