Galatasaray'da Rizespor mesaisi
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 18 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı futbolcuların idmanda, takım halinde pozisyon alma ile baskı çalışmaları yaptıkları aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Yarın öğleden sonra özel uçakla Trabzon'a gidecek olan sarı-kırmızılılar, daha sonra kara yoluyla Rize'ye geçip, kampa girecek.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:55
- İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
Toplam 8
Yorum
meD Fener nezaman maç kaybetse arkadan aydınusu veriyorlar.
- "Geriye dönüp baktığımda..."
Toplam 1
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NEFER ŞAMPİYON ES ES
- 25 Şubat’ta geri dönüyor
Toplam 9
Yorum
Bence 44Istanbul sana Katiliyorum en Cok kizdim sey Milyonlar icin aldik adamlari bedava Yollamak yada üste para ödemek Ama bazen iyi isler yapiyo
Galatasaray'da Rizespor mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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