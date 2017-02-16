Florya’da pişti oldular
Aslan’ın halef-selef hocaları Tudor ve JOR tesislerde karşılaştı.
Görevine son verilen teknik direktör Jan Olde Riekerink, dün veda etmek için sarı-kırmızılı kulübün tesislerine geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yapan Hollandalı teknik adamın, Igor Tudor'la da karşılaştığı belirtildi. Tesis girişinde bekleyen bir taraftarın elindeki formayı imzalayan Riekerink, ardından içeri girdi. Hollandalı'ya Tudor'un da kampüste olduğu bilgisi verilirken iki hocanın herhangi bir diyalog kurmadıkları dile getirildi.
POLDİ'DEN PAYLAŞIM
Lukas Podolski, Riekerink için bir veda mesajı yayınladı. İnstagram'dan bir fotoğrafını paylaşan Poldi, "İyi ve kötü zamanlarda bana inandın ve beni motive ettin. Bu oyun, oyuncular ve taraftarlar için olan tutkun harikaydı. Desteğin için teşekkürler Sana her şeyin en iyisini diliyorum" yazdı.
POLDİ'DEN PAYLAŞIM
Lukas Podolski, Riekerink için bir veda mesajı yayınladı. İnstagram'dan bir fotoğrafını paylaşan Poldi, "İyi ve kötü zamanlarda bana inandın ve beni motive ettin. Bu oyun, oyuncular ve taraftarlar için olan tutkun harikaydı. Desteğin için teşekkürler Sana her şeyin en iyisini diliyorum" yazdı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Florya’da pişti oldular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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