Efsaneler unutulmaz
Özgentürk’ün yönetmenliği ve Vestel’in sponsorluğunda Galatasaray’ın tarihine damga vurmuş isimlerin anlatıldığı 13 bölümlük belgesel çekildi
Galatasaray'ın tarihinde yer ederek efsaneleşen isimlerin konu alındığı ve Vestel firmasının desteğiyle hazırlanan "Efsane Aslanlar" belgeselinin tanıtımı yapıldı. 13 bölümlük belgesel, Nebil Özgentürk ve ekibi tarafından çekildi. Bir Galatasaraylı olarak çok heyecanlandığını ve titiz bir çalışma yaptıklarını belirten Özgentürk, "İnsanların gözünü yaşartacak hikayeler çektik. Bu belgesel sadece Galatasaray Kulübünün değil, bu toprakların tarihi" dedi. GS TV'de yayınlanacak belgeselle ilgili İkinci Başkan Cengiz Özyalçın, "Çok anlamlı bir çalışma yapıldı" ifadesini kullandı. Toplantıya katılan Vestel Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler ise Galatasaray ile yaptıkları iş birliğinden çok memnun olduklarını dile getirerek, "İki kurum arasında benzerlikler var. Uluslararası arenada sürdürülebilir başarılarımız mevcut. Proje bize geldiğinde büyük bir heyecanla kabul ettik" diye konuştu.
TAÇSIZ KRAL'LA BAŞLAYACAK
GSTV'de yayınlanacak belgeselin 13 bölümünde, Ali Sami Yen, Metin Oktay, Turgay Şeren, Gündüz Kılıç, Çanakkale Kahramanları, Yalçın Granit, Fatih Terim, Hagi, Prekazi, Derwall, Tevfik Fikret, Coşkun Özarı ve Özhan Canaydın anlatılacak. Metin Oktay'ın konu alındığı ilk bölüm 25 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak.
CİHAN ÜNAL SESLENDİRDİ
Türkiye'nin uluslararası markalarından Vestel'in sponsor olduğu belgesele sesiyle hayat veren ünlü sinemacı Cihan Ünal da toplantıyı takip ederken, "Bana böyle bir teklif gelince çok mutlu oldum. Çünkü ben doğma büyüme Galatasaraylıyım" diye konuştu.
TAÇSIZ KRAL'LA BAŞLAYACAK
GSTV'de yayınlanacak belgeselin 13 bölümünde, Ali Sami Yen, Metin Oktay, Turgay Şeren, Gündüz Kılıç, Çanakkale Kahramanları, Yalçın Granit, Fatih Terim, Hagi, Prekazi, Derwall, Tevfik Fikret, Coşkun Özarı ve Özhan Canaydın anlatılacak. Metin Oktay'ın konu alındığı ilk bölüm 25 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak.
CİHAN ÜNAL SESLENDİRDİ
Türkiye'nin uluslararası markalarından Vestel'in sponsor olduğu belgesele sesiyle hayat veren ünlü sinemacı Cihan Ünal da toplantıyı takip ederken, "Bana böyle bir teklif gelince çok mutlu oldum. Çünkü ben doğma büyüme Galatasaraylıyım" diye konuştu.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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