 Efsaneler unutulmaz – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Efsaneler unutulmaz

    Efsaneler unutulmaz

    Özgentürk’ün yönetmenliği ve Vestel’in sponsorluğunda Galatasaray’ın tarihine damga vurmuş isimlerin anlatıldığı 13 bölümlük belgesel çekildi

    Galatasaray'ın tarihinde yer ederek efsaneleşen isimlerin konu alındığı ve Vestel firmasının desteğiyle hazırlanan "Efsane Aslanlar" belgeselinin tanıtımı yapıldı. 13 bölümlük belgesel, ve ekibi tarafından çekildi. Bir Galatasaraylı olarak çok heyecanlandığını ve titiz bir çalışma yaptıklarını belirten Özgentürk, "İnsanların gözünü yaşartacak hikayeler çektik. Bu belgesel sadece Galatasaray Kulübünün değil, bu toprakların tarihi" dedi. GS TV'de yayınlanacak belgeselle ilgili İkinci Başkan Cengiz Özyalçın, "Çok anlamlı bir çalışma yapıldı" ifadesini kullandı. Toplantıya katılan Vestel Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler ise Galatasaray ile yaptıkları iş birliğinden çok memnun olduklarını dile getirerek, "İki kurum arasında benzerlikler var. Uluslararası arenada sürdürülebilir başarılarımız mevcut. Proje bize geldiğinde büyük bir heyecanla kabul ettik" diye konuştu.

    TAÇSIZ KRAL'LA BAŞLAYACAK
    GSTV'de yayınlanacak belgeselin 13 bölümünde, Ali Sami Yen, Metin Oktay, Turgay Şeren, Gündüz Kılıç, Çanakkale Kahramanları, Yalçın Granit, Fatih Terim, Hagi, Prekazi, Derwall, Tevfik Fikret, Coşkun Özarı ve Özhan Canaydın anlatılacak. Metin Oktay'ın konu alındığı ilk bölüm 25 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak.

    CİHAN ÜNAL SESLENDİRDİ
    Türkiye'nin uluslararası markalarından Vestel'in sponsor olduğu belgesele sesiyle hayat veren ünlü sinemacı da toplantıyı takip ederken, "Bana böyle bir teklif gelince çok mutlu oldum. Çünkü ben doğma büyüme Galatasaraylıyım" diye konuştu.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:18
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