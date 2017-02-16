Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 27 Şubat'ta oynanacağı açıklanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin günü için itirazlarda bulundu.

Tudor'un imza töreninde konuşan Özbek, Galatasaray taraftarlarından binlerce telefon aldıklarını ve derbiyi pazar günü oynamak istediklerini söyledi.



Maç planlamasının yanlış olduğunu savunan Özbek, Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş'ın bu hafta lig maçının Pazar günü olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:



"Bakın, Beşiktaş'la oynayacağımız derbinin tarihi oldukça enterasan. Galatasaray'ın haklarını savunmak zorundayım. Bu benim birinci görevim. Öyle tuhaf şeyler oluyor ki, değerli üç kulübümüz Avrupa'da maç oynayacak, üçü de deplasmanda. Dönüp geliyorlar, bu hafta maçlarını pazar günü oynuyorlar. Bir derbiyi Pazartesi gününe almak nedir? El insaf. Binlerce telefon alıyoruz yurt dışından. Bakın bugün diğer takımlar maç oynuyor, neden maçlarını pazartesi günü oynamıyor, hepsi Pazar günü oynuyor.



Biz Avrupa'da oynadığımız zaman 48 saatte iki maça çıkmışız. Kimse yanlış anlamasın. Ben iki üç günün peşinde değilim. Bu derbinin bir iş gününe alınması büyük soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Ben istiyorum ki futbol camiasında bu tip tartışmalar olmasın ama bu işi yönetenler bu tip tartışmaları yaratmaya uygun ortam sağlıyor.



Derbi neden pazartesi? Biri çıksın bunu açıklasın, bunun sebebi nedir? Bu hafta sonu oynanacak olan maçları neden Pazartesi'ye almadınız. Bu derbi olduğu zaman mı periyotları değiştirmek mi gerekiyor. Çıksınlar açıklasınlar, neden? Herkes yaptığı hareketlerin nelere mal olduğunu bilmeli. Ben bu tarih değişikliğini kabul etmiyorum. Derbinin neticesinden çok, bu davranış şekilleri gerginlik getiriyor."