''Başkan Tankut'u aradık geri dönmedi''
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor'un transferinin perde arkasını anlattı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:38
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db Sezon basindan beri gerek TFF gerek MHK tarafindan acik acik kollanan BJK var Sayin Baskan, daha fark edemedinmi? Bu soru cok gereksiz bence
- Sabri halen oynuyor mu?
Toplam 5
Yorum
canyavuz teşekkürler yönetim..etiklik açıklaması yapan karabüklüler önce söylesinler neden zamanında emenike yi fb ye karşı oynatmamışlardı ?
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db TFF nin tüm kurullari ve kurumlari BJK li. Ihtiyac olunca her zaman MHK, PFDK, Fikstür organizasyonlari ile takimlarini destekliyorlar.
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