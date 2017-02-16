 Adam gibi adam – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Adam gibi adam

    Adam gibi adam

    Zoran Nizic, Hırvat hoca için “Her oyuncunun arayacağı biri. Herkesin derdiyle ilgilenir” derken, Karabüksporlu Barış Başdaş da “Mütevazı ve başarıya aç” yorumunu yaptı

    G.Saray'ın yeni hocası Igor Tudor için yapılan yorumlar hep aynı noktaya geliyor: Aslan'ı uçurur... Hırvat teknik adamın sarı-kırmızılıların başına geçmesi sonrası eski talebeleri ve arkadaşları onu yere göğe sığdıramadı. 38 yaşındaki çalıştırıcının hem insani, hem de profesyonellik açısından tam bir futbol otoritesi olduğu görüşünde birleşildi. Tudor'un kariyerine ilk başladığı Hajduk Split takımından öğrencisi olan Zoran Nizic, Hırvat hocayla birgün tekrar çalışmak istediğini belirtip "O, her futbolcunun arayacağı bir teknik direktör. Oyuncu ilişkileri üst sevide. Hırsını söylememe gerek yok. Derdi olanla hep ilgilenir. Umarım bir gün yeniden onunla çalışma fırsatı bulurum" dedi.

    ACI ÇEKTİRMEYİ SEVER!
    Karabüksporlu futbolcu Barış Başdaş da Aslan'ın yeni hocasını şöyle anlattı: "Yaşının genç olması, başarıya aç olduğunu gösteriyor. Zaman zaman futbolcularına sert çıkışları olabilir. Futbolculuğunda üst düzey kulüplerde oynamış. Buna rağmen çok alçak gönüllü. Sert mizacıyla yumuşak yüreğini belli etmemeye çalışır. Ağır idmanlar yaptırır. Bize hep 'Acı çekmeden başarı gelmez' derdi."

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:14
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