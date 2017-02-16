Adam gibi adam

G.Saray'ınyeni hocasıiçin yapılan yorumlar hep aynınoktaya geliyor:...Hırvat teknik adamın sarı-kırmızılılarınbaşına geçmesi sonrası eski talebelerive arkadaşları onu yere göğe sığdıramadı.38 yaşındaki çalıştırıcının hem insani,hem de profesyonellik açısından tambir futbol otoritesi olduğu görüşünde birleşildi.kariyerine ilk başladığıHajduk Split takımından öğrencisi olan, Hırvat hocayla birgün tekrarçalışmak istediğini belirtip "O, her futbolcununarayacağı bir teknik direktör.Oyuncu ilişkileri üst sevide.söylememegerek yok. Derdi olanla hep ilgilenir.Umarım bir gün yeniden onunlaçalışma fırsatı bulurum" dedi.Karabüksporlu futbolcuda Aslan'ın yeni hocasınışöyle anlattı: "Yaşının genç olması,başarıya aç olduğunu gösteriyor.Zaman zaman futbolcularına sertçıkışları olabilir. Futbolculuğunda üstdüzey kulüplerde oynamış. Buna rağmençok alçak gönüllü.yumuşak yüreğini belli etmemeye çalışır.Ağır idmanlar yaptırır. Bize hep '' derdi."