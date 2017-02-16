Adam gibi adam
Zoran Nizic, Hırvat hoca için “Her oyuncunun arayacağı biri. Herkesin derdiyle ilgilenir” derken, Karabüksporlu Barış Başdaş da “Mütevazı ve başarıya aç” yorumunu yaptı
G.Saray'ın yeni hocası Igor Tudor için yapılan yorumlar hep aynı noktaya geliyor: Aslan'ı uçurur... Hırvat teknik adamın sarı-kırmızılıların başına geçmesi sonrası eski talebeleri ve arkadaşları onu yere göğe sığdıramadı. 38 yaşındaki çalıştırıcının hem insani, hem de profesyonellik açısından tam bir futbol otoritesi olduğu görüşünde birleşildi. Tudor'un kariyerine ilk başladığı Hajduk Split takımından öğrencisi olan Zoran Nizic, Hırvat hocayla birgün tekrar çalışmak istediğini belirtip "O, her futbolcunun arayacağı bir teknik direktör. Oyuncu ilişkileri üst sevide. Hırsını söylememe gerek yok. Derdi olanla hep ilgilenir. Umarım bir gün yeniden onunla çalışma fırsatı bulurum" dedi.
ACI ÇEKTİRMEYİ SEVER!
Karabüksporlu futbolcu Barış Başdaş da Aslan'ın yeni hocasını şöyle anlattı: "Yaşının genç olması, başarıya aç olduğunu gösteriyor. Zaman zaman futbolcularına sert çıkışları olabilir. Futbolculuğunda üst düzey kulüplerde oynamış. Buna rağmen çok alçak gönüllü. Sert mizacıyla yumuşak yüreğini belli etmemeye çalışır. Ağır idmanlar yaptırır. Bize hep 'Acı çekmeden başarı gelmez' derdi."
ACI ÇEKTİRMEYİ SEVER!
Karabüksporlu futbolcu Barış Başdaş da Aslan'ın yeni hocasını şöyle anlattı: "Yaşının genç olması, başarıya aç olduğunu gösteriyor. Zaman zaman futbolcularına sert çıkışları olabilir. Futbolculuğunda üst düzey kulüplerde oynamış. Buna rağmen çok alçak gönüllü. Sert mizacıyla yumuşak yüreğini belli etmemeye çalışır. Ağır idmanlar yaptırır. Bize hep 'Acı çekmeden başarı gelmez' derdi."
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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