3-5-2 mi oynatacak?

G.Saray’ın sistemini değiştirmesi bekleniyor

G.Saray'ın müstakbel teknik direktörü İgor Tudor'un en büyük özelliği İtalyan takımlarının son dönemde uyguladığı 3-5-2 sistemini benimsemesi... Tudor'un 3-5-2'yi benimsemesinin G.Saray'a teknik direktör olmasının en büyük nedenlerinden birisi olduğu belirtiliyor. 38 yaşındaki teknik adam kariyerine bakıldığında galibiyet yüzdesi yüzde 42.2. Beraberlik ortalaması yüzde 28.1 mağlubiyet yüzdesi ise yüzde 29.6. Karabük'ün başında 21 maça çıkan Tudor'un puan ortalaması ise 1.29.



TUDOR'A SERVET ÇALIMI!

Galatasaray takımının başına geçen İgor Tudor'un futbolcu olduğu dönemde sarı-kırmızılı ekibin kapısından döndüğü ortaya çıktı. 2006 yılında Hırvat yıldızla görüşme yapılmasına karşın, o dönemin başkanı Adnan Polat ve futbol şube sorumlusu Adnan Sezgin'in Erik Gerets'in ısrarla istemesi sonrası Servet Çetin'de karar kaldığı ifade edildi.



HIZLI BAŞLADI

Dün ayağının tozuyla Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen İgor Tudor, futbolcular ve tesislerdeki çalışanlarla tanıştı; ardından da idmana çıktı. Takıma birlik beraberlik çağrısı yapan ve şampiyonluk hedefi koyan Hırvat çalıştırıcı, antrenmanda oyunculara sık sık yapmaları gerekenleri anlattı.