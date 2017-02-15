Yeni İMPARA'TUDOR'
Kayseri yenilgisinin ardından harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Karabük’te başarılı bir performans çıkartan Hırvat hocada karar kıldı. Riekerink’i gönderen G.Saray, igor Tudor ile el sıkıştı. Bugün sözleşme imzalanması beklenilen Tudor ile 1.5 yıllık anlaşma yapılacak ve bu süre için toplamda 2.2 milyon euro ücret ödenecek.
Kupadan elenen Galatasaray'ın Kayserispor'a da yenilmesi taşların yerinden oynamasına neden oldu. Pazartesi günü kriz masası oluşturan ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verilmesine karar veren sarıkırmızılı yönetim, dün de yeni hocasını belirledi. Cimbom'u ligin kalan bölümünde Kardemir Karabük'ün başarılı teknik direktörü İgor Tudor çalıştıracak. Dün Karabük'ün itirazlarına karşın Galatasaray, eşinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesinde bulunan Tudor ile görüştü.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜLER
Hırvat çalıştırıcı, Galatasaray'ın teklifini çok da düşünmeden kabul ederken menajerini adres gösterdi. Bunun üzerine Sportif AŞ yönetimi, eski Beşiktaşlı Seric ile detayları görüştü ve kısa sürede anlaşma sağlandı. Bugün Galatasaray ile sözleşme imzalayıp, takımla tanışması beklenilen Tudor, 1.5 yıl takımın başında yer alacak. Bu süre içinde toplam 2.2 milyon euro kazanacak olan 38 yaşındaki hoca, böylece ücretini 2.5 kat artıracak. Tudor, Kardemir Karabük'ten yıllık 600 bin euro kazanıyordu.
MALİYETİ 2.8 MİLYON EURO
Galatasaray, İgor Tudor için Karabükspor'a da 150 bin euro tazminat ücreti ödeyecek. Böylece sarı-kırmızılı takımın kasasından İgor Tudor için 2 milyon 350 bin euro (9.1 milyon TL) çıkmış olacak. Cimbom, Jan Olde Riekerink'e de tazminat olarak bu sezonki maaşı olan 900 bin euro'nun kalanını ödeyecek. Sarı kırmızılı yönetimin teknik direktör operasyonu, Riekerink'in yarım sezonluk maaşı da düşünüldüğünde 2.8 milyon euro'ya mal olacak.
SÖZLEŞMEDE KRİTİK MADDE
Galatasaray, İgor Tudor'un sözleşmesine çok kritik bir madde koydu. Tudor'a 1.5 yıl için 2.2 milyon euro ödeme sözü veren sarı-kırmızılı yönetim, tek taraflı fesih hakkını eline aldı. Cimbom, Tudor'un ligde gösterdiği performanstan memnun kalmazsa sezon sonunda Hırvat antrenörü tazminatsız gönderebilecek. Karabük'te yıllık 600 bin euro kazanan Tudor, G.Saray'dan yarım sezon için 700 bin euro alacak. 150 bin euro'luk fesih bedeliyle birlikte yarım sezonluk maliyet 850 bin euro olacak.
Savaş ÇORLU
MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜLER
Hırvat çalıştırıcı, Galatasaray'ın teklifini çok da düşünmeden kabul ederken menajerini adres gösterdi. Bunun üzerine Sportif AŞ yönetimi, eski Beşiktaşlı Seric ile detayları görüştü ve kısa sürede anlaşma sağlandı. Bugün Galatasaray ile sözleşme imzalayıp, takımla tanışması beklenilen Tudor, 1.5 yıl takımın başında yer alacak. Bu süre içinde toplam 2.2 milyon euro kazanacak olan 38 yaşındaki hoca, böylece ücretini 2.5 kat artıracak. Tudor, Kardemir Karabük'ten yıllık 600 bin euro kazanıyordu.
MALİYETİ 2.8 MİLYON EURO
Galatasaray, İgor Tudor için Karabükspor'a da 150 bin euro tazminat ücreti ödeyecek. Böylece sarı-kırmızılı takımın kasasından İgor Tudor için 2 milyon 350 bin euro (9.1 milyon TL) çıkmış olacak. Cimbom, Jan Olde Riekerink'e de tazminat olarak bu sezonki maaşı olan 900 bin euro'nun kalanını ödeyecek. Sarı kırmızılı yönetimin teknik direktör operasyonu, Riekerink'in yarım sezonluk maaşı da düşünüldüğünde 2.8 milyon euro'ya mal olacak.
SÖZLEŞMEDE KRİTİK MADDE
Galatasaray, İgor Tudor'un sözleşmesine çok kritik bir madde koydu. Tudor'a 1.5 yıl için 2.2 milyon euro ödeme sözü veren sarı-kırmızılı yönetim, tek taraflı fesih hakkını eline aldı. Cimbom, Tudor'un ligde gösterdiği performanstan memnun kalmazsa sezon sonunda Hırvat antrenörü tazminatsız gönderebilecek. Karabük'te yıllık 600 bin euro kazanan Tudor, G.Saray'dan yarım sezon için 700 bin euro alacak. 150 bin euro'luk fesih bedeliyle birlikte yarım sezonluk maliyet 850 bin euro olacak.
Savaş ÇORLU
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 69
Yorum
mehmetfb sizin sabrınız bizim hoşumuza gider jimnastikçiler
- Hedef 1 milyon
Toplam 1
Yorum
Mehmeht Her zaman yanındayız fırtına
- Riekerink ile yollar ayrıldı! Yeni isim...
Toplam 18
Yorum
ne bu heycan arkadaş gelen adam karabükte iyi top oynatmış bi hoca. bakalım gs de ne yapacak. biz kuşlar kadar heycanlanmadık. korkmayın bu kadar.
Yeni İMPARA'TUDOR' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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