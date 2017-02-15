Yeni hocanın işi kolay değil

Aslan ligde geride kalan 14 haftada ‘şampiyonluk umutlarıyla’ İgor Tudor’u takımın başına getirdi. Ancak istatistikler Hırvat teknik direktörün önündeki en büyük engel.

Aslan'da Jan Olde Riekerink dönemi kapandı, sıcak koltuğa oturan isim Karabükspor'dan ayrılan Igor Tudor oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk için bu hamleyi yaparken Hırvat çalıştırıcının yenmesi gereken ciddi bir istatistik var. Çünkü rakamlara göre son 20 sezonda Galatasaray iç sahada 3 maç kaybettiği hiçbir yılda şampiyonluğa ulaşamamış. Cimbom bu sezon Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink yönetiminde TT Arena'da Trabzonspor ve Başakşehir'den sonra Kayserispor'a da boyun eğdi. Tudor, Çaykur Rizespor bu kötü istatistiğe karşı mücadele verecek.



LUCE PUAN VERMEDİ

Galatasaray, Ali Sami Yen'den 3 şampiyonluk yaşadığı TT Arena'ya geçtiğinden beri içeride 3 yenilgi almamıştı. Hatta Lucescu 17'de 17 iç saha performansıyla takımı şampiyonluğa taşımıştı.



4. YILDIZDA TEK YENİLGİ

G.Saray, Prandelli ile başlanan ve Hamzaoğlu ile tamamlanan 4. yıldızı taktığı sezonda evinde sadece 1 mağlubiyet yaşamıştı. İtalyan çalıştırıcı, 3-0'lık Trabzon yenilgisi sonrası kovulmuştu.



FAVORİSİ BEŞİKTAŞ

Cimbom'un yeni hocası İgor Tudor, Karabük'ün başındayken Beşiktaş karşılaşması öncesi rakibi övmüştü. Hırvat çalıştırıcı "En iyi kadro Beşiktaş'ta. Şampiyon olurlar" diye konuşmuştu.