Ve Galatasaray KAP'a bildirdi
Galatasaray, Igor Tudor'u Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Igor Tudor arasında 2016-2017 sezonu kalan bölümü ve 2017-2018 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:
2016-2017 sezonu için net 400.000 Euro
2017-2018 sezonu için net 1.000.000 Euro
Buna ek olarak,Teknik Direktöre her bir sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından doğrudan katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 200.000 Euro, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 100.000 Euro ve 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası kazanıldığı takdirde net 50.000 Euro prim ödenecektir.
Ayrıca Igor Tudor'un eski kulübü ile olan sözleşmesine istinaden ödenmesi gereken 150.000 Euro fesih bedeli Şirketimiz tarafından Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:28
- ''Bonservisimi alır dönerim''
Toplam 11
Yorum
harika! Çok güzel bir haber başımızın üzerinde yerin var talisca!
- Igor Tudor, Florya'da
Toplam 45
Yorum
Ayaz Hoşgeldin tudor umarım geldiğin takımdaki gibi hırslı ve başarıya aç oynatırsın şu ruhsuz takımı
- Krasnodar 2 aydır resmi maç oynamıyor
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Krasnodar iyi futbolu tercih eden bir takım ve bunu gerçekleştirirken gol yiyebiliyorlar, bence güzel maç olur ve FB yener mi bilmem ama gol
Ve Galatasaray KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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