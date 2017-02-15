Tudor Sabri'ye karşı

Galatasaray'ın 2 Aralık 2003'te Juventus ile oynadığı karşılaşmada Tudor da siyah-beyazlı formayı giymişti. Bugün halen kadroda yer alan Sabri de o gün sahada futbolcu olarak rakibiydi.



BÖYLE STAT YOK

İgor Tudor, 2003-04 sezonunda Galatasaray'a karşı Juventus formasıyla mücadele Ali Sami Yen'deki maçla ilgili övgü dolu sözler kullanmıştı. Lig TV'de katıldığı programda Tudor, "Ben hayatımda böyle bir stat ve atmosfer görmedim. Maçtan sonra da oturup Galatasaray'ın atmosferini konuşmuştuk" demişti.



