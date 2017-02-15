Tudor Sabri'ye karşı
Galatasaray'ın 2 Aralık 2003'te Juventus ile oynadığı karşılaşmada Tudor da siyah-beyazlı formayı giymişti. Bugün halen kadroda yer alan Sabri de o gün sahada futbolcu olarak rakibiydi.
BÖYLE STAT YOK
İgor Tudor, 2003-04 sezonunda Galatasaray'a karşı Juventus formasıyla mücadele Ali Sami Yen'deki maçla ilgili övgü dolu sözler kullanmıştı. Lig TV'de katıldığı programda Tudor, "Ben hayatımda böyle bir stat ve atmosfer görmedim. Maçtan sonra da oturup Galatasaray'ın atmosferini konuşmuştuk" demişti.
BÖYLE STAT YOK
İgor Tudor, 2003-04 sezonunda Galatasaray'a karşı Juventus formasıyla mücadele Ali Sami Yen'deki maçla ilgili övgü dolu sözler kullanmıştı. Lig TV'de katıldığı programda Tudor, "Ben hayatımda böyle bir stat ve atmosfer görmedim. Maçtan sonra da oturup Galatasaray'ın atmosferini konuşmuştuk" demişti.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Tudor Sabri'ye karşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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