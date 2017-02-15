TFF’ye şikayet edeceğim

Galatasaray’ın Tudor ile anlaşması Karabük Başkanı Ferudun Tankut’u kızdırdı: Ahlaki çöküntü içindeler!

Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Galatasaray'ın sözleşmeli hocalarıyla anlaştığının ortaya çıkmasının ardından çok sert açıklamalarda bulundu. Kendilerine bu konuda herhangi bir şey sorulmadığını ifade eden Tankut, "Eğer böyle bir olay varsa bu Tudor'un ayıbıdır. Bu olay ahlak dışıdır. İhanete maruz kaldık. O bizim anlaşmalı hocamız. Çok çirkin bir olayla karşı karşıyayız" dedi.



A Spor'da soruları yanıtlayan ve bu olayın Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçeceğini kaydeden Tankut sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray yönetimi bu yapmış olduğu davranışın ardından uzun süre töhmet altında kalacaktır. Bu saatten sonra Galatasaray'dan hiç kimse ile görüşmem. Bize bir şey sormadılar. Futbol Federasyonu'na bu konu hakkında şikayette bulunacağım."