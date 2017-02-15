Sneijder'den Igor Tudor açıklaması
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder, bir markanın ödül gecesinde yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un sorularını yanıtladı.
Yeni teknik direktör Igor Tudor'un sorulduğu Sneijder, "Bugün onunla antrenman yapma şansı bulamadım, çünkü sakatlığım devam ediyor. Antrenman yapmadım ama tabii ki onu tanıyorum. Neler olacağını göreceğiz. Umarım bize iyi şeyler getirir" ifadelerini kullandı.
Sakatlığıyla ilgili son durum ve Beşiktaş derbisiyle ilgili de soruları cevaplayan Hollandalı yıldız, "Şu anda Beşiktaş maçından önce Rizespor maçı var önümüzde. O maçı kazanmak istiyoruz. Çok önemli, çünkü eğer kazanamazsak aramızdaki puan farkı daha da açılacak. Bunu da istemiyoruz. Bu Cumartesi kazanmak istiyoruz, ardından Beşiktaş maçını düşünebiliriz. Sakatlığım iyiye gidiyor. Umarım kısa süre sonra geri dönebilirim." diye konuştu
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:09
- G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Toplam 5
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uur aziz yıldırım mı belirliyor tarihleri yoksa TFF mi ?
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Toplam 22
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cengiz Aziz bey ve Dick bey tencere kapak misali yakıştı birbirine, herkes suçlu bir onların hatası yok.
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cengiz demekki tahkim 3 maç yatma ödülünü 2 maç'a indirince, canı sıkılmış, o bir maçı Avrupa'da yatarak telafi edecek.
Sneijder'den Igor Tudor açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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