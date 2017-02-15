Sinan 11’e göz kırpıyor
Kayseri maçında sonradan oyuna giren ve etkili olan Sinan Gümüş 11'e göz kırpıyor. Yasin Öztekin ve Garry Rodrigues'in formsuz olduğu dönemde Rize'ye karşı ana kadroda olması bekleniyor.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Sinan 11’e göz kırpıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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