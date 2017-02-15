 Sinan 11’e göz kırpıyor – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Sinan 11’e göz kırpıyor

    Sinan 11’e göz kırpıyor
    Kayseri maçında sonradan oyuna giren ve etkili olan Sinan Gümüş 11'e göz kırpıyor. Yasin Öztekin ve Garry Rodrigues'in formsuz olduğu dönemde Rize'ye karşı ana kadroda olması bekleniyor.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:39
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