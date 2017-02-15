Selçuk Rize’ye hazır
Aslan’ın kaptanı Karadeniz deplasmanında yine 11’de.
Cimbom'un 2-1 kaybettiği Kayserispor maçında yokluğu hissedilen kaptan Selçuk İnan, Rize'de sahada olacak. Tecrübeli futbolcunun ağrılarının geçtiği öğrenildi. Selçuk'un takımla birlikte çalışacağı belirtildi. Wesley Sneijder'in ise durumu belirsiz. Hollandalı yıldızın, Kayseri maçından sonra Rize karşılaşmasını da pas geçme ihtimali bulunuyor. Böylece Beşiktaş derbisine daha fit şekilde çıkacak.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Selçuk Rize’ye hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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