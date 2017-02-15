Selçuk Rize’ye hazır

Aslan’ın kaptanı Karadeniz deplasmanında yine 11’de.

Cimbom'un 2-1 kaybettiği Kayserispor maçında yokluğu hissedilen kaptan Selçuk İnan, Rize'de sahada olacak. Tecrübeli futbolcunun ağrılarının geçtiği öğrenildi. Selçuk'un takımla birlikte çalışacağı belirtildi. Wesley Sneijder'in ise durumu belirsiz. Hollandalı yıldızın, Kayseri maçından sonra Rize karşılaşmasını da pas geçme ihtimali bulunuyor. Böylece Beşiktaş derbisine daha fit şekilde çıkacak.