 Selçuk Rize’ye hazır – Fotomaç – 15 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Selçuk Rize’ye hazır

    Selçuk Rize’ye hazır

    Aslan’ın kaptanı Karadeniz deplasmanında yine 11’de.

    Cimbom'un 2-1 kaybettiği Kayserispor maçında yokluğu hissedilen kaptan Selçuk İnan, Rize'de sahada olacak. Tecrübeli futbolcunun ağrılarının geçtiği öğrenildi. Selçuk'un takımla birlikte çalışacağı belirtildi. Wesley Sneijder'in ise durumu belirsiz. Hollandalı yıldızın, Kayseri maçından sonra Rize karşılaşmasını da pas geçme ihtimali bulunuyor. Böylece Beşiktaş derbisine daha fit şekilde çıkacak.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Selçuk Rize’ye hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.