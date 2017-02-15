 Riekerink veda edecek – Fotomaç – 15 Şubat 2017 Riekerink veda edecek" /> Riekerink veda edecek" />
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    veda edecek

    Riekerink veda edecek

    Galatasaray'da görev yaptığı süre zarfında 600 bin euro'yu hak eden 'e, sarı-kırmızılılar ilaveten görev almadığı süre için de 300 bin euro tazminat ödeyecek. Kayserispor maçı sonrasında takımına izin veren Riekerink, bugün sarı-kırmızılı takım ile vedalaşıp Florya'dan ayrılacak.



    KARABÜK'LE İDMANA ÇIKTI
    Dün Galatasaray'ın teknik direktör İgor ile anlaştığı haberleri havada uçuşurken ilginç bir gelişme yaşandı ve Hırvat çalıştırıcı, Karabükspor ile idmana çıktı. Eşofmanlarını giyen Tudor'un takımdan sorunsuz ayrılmak için bu yolu izlediği ifade edildi. Ayrıca, başkan Ferudun Tankut'a da "Ben sizi ve Karabükspor'u üzmek istemem. Kırgınlık ve üzgünlük olmadan bu işin olmasını isterim" dediği iddia edildi.

    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:19
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