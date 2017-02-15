Riekerink veda edecek
Galatasaray'da görev yaptığı süre zarfında 600 bin euro'yu hak eden Riekerink'e, sarı-kırmızılılar ilaveten görev almadığı süre için de 300 bin euro tazminat ödeyecek. Kayserispor maçı sonrasında takımına izin veren Riekerink, bugün sarı-kırmızılı takım ile vedalaşıp Florya'dan ayrılacak.
KARABÜK'LE İDMANA ÇIKTI
Dün Galatasaray'ın teknik direktör İgor Tudor ile anlaştığı haberleri havada uçuşurken ilginç bir gelişme yaşandı ve Hırvat çalıştırıcı, Karabükspor ile idmana çıktı. Eşofmanlarını giyen Tudor'un takımdan sorunsuz ayrılmak için bu yolu izlediği ifade edildi. Ayrıca, başkan Ferudun Tankut'a da "Ben sizi ve Karabükspor'u üzmek istemem. Kırgınlık ve üzgünlük olmadan bu işin olmasını isterim" dediği iddia edildi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:19
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Riekerink veda edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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