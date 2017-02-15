 Riekerink de Florya'da – Fotomaç – 15 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Riekerink de Florya'da

    Riekerink de Florya'da

    Galatasaray'da görevine son verilen teknik direktör Jan Olde Riekerink, veda etmek için sarı-kırmızılı kulübün tesislerine geldi.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yapan Hollandalı teknik adamın, oyuncularla ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşacağı öğrenildi.

    Tesis girişinde bekleyen bir taraftarın elindeki formayı imzalamak için duran Riekerink, basın mensuplarının o noktaya hareketlenmesi üzerine beklemeden içeri girdi.

    Hollandalı çalıştırıcının giriş yaptığı esnada yerine göreve getirilen Igor Tudor'un da tesislerde bulunması dikkati çekti.

    Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin antrenmanı öncesi kulüp başkanı Dursun Özbek'in de tesislere gelmesi bekleniyor.

    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Riekerink de Florya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.