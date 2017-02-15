Riekerink de Florya'da

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yapan Hollandalı teknik adamın, oyuncularla ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşacağı öğrenildi.

Tesis girişinde bekleyen bir taraftarın elindeki formayı imzalamak için duran Riekerink, basın mensuplarının o noktaya hareketlenmesi üzerine beklemeden içeri girdi.

Hollandalı çalıştırıcının giriş yaptığı esnada yerine göreve getirilen Igor Tudor'un da tesislerde bulunması dikkati çekti.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin antrenmanı öncesi kulüp başkanı Dursun Özbek'in de tesislere gelmesi bekleniyor.