Monaco kancası
Bruma bir kez daha Prensliğin gözdesi...
Fransa Ligi'nde oynayan Monaco Prensliği'nin takımı sezon başında Bruma'ya talip olmuştu. Ancak Monaco, Galatasaray'ın istediği rakamlara çıkmayınca transferi gerçekleşmemişti. Kırmızı-beyazlı ekibin sezon sonunda bir kez daha Cimbom'un kapısını aşındıracağı öğrenildi. Monaco'nun bu kez 20 milyon Euro'yu bulacak bir teklif önereceği kaydedildi. 22 yaşındaki Portekizli yıldızın sözleşmesi 2018'de sezon sona eriyor.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Monaco kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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