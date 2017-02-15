 Monaco kancası – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Monaco kancası

    Monaco kancası

    bir kez daha Prensliğin gözdesi...

    Fransa Ligi'nde oynayan Monaco Prensliği'nin takımı sezon başında Bruma'ya talip olmuştu. Ancak Monaco, Galatasaray'ın istediği rakamlara çıkmayınca transferi gerçekleşmemişti. Kırmızı-beyazlı ekibin sezon sonunda bir kez daha Cimbom'un kapısını aşındıracağı öğrenildi. Monaco'nun bu kez 20 milyon Euro'yu bulacak bir teklif önereceği kaydedildi. 22 yaşındaki Portekizli yıldızın sözleşmesi 2018'de sezon sona eriyor.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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