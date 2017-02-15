Kovulduğunu televizyondan öğrenmişti

Karabük Başkanı Tankut, Galatasaray'ı etik davranmamakla suçlarken sarı- kırmızılı taraftarlar, kendisine Yücel İldiz'in gönderiliş şeklini hatırlattı. Karabükspor, Süper Lig'e çıktıktan sonra İldiz ile yollarını ayırmış ve yerine Tudor'u getirilmişti. Yücel İldiz de görevden alındığını televizyondan öğrenmişti.

