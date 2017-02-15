 Kovulduğunu televizyondan öğrenmişti – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Kovulduğunu televizyondan öğrenmişti

    Kovulduğunu televizyondan öğrenmişti
    Karabük Başkanı Tankut, Galatasaray'ı etik davranmamakla suçlarken sarı- kırmızılı taraftarlar, kendisine Yücel İldiz'in gönderiliş şeklini hatırlattı. Karabükspor, Süper Lig'e çıktıktan sonra İldiz ile yollarını ayırmış ve yerine Tudor'u getirilmişti. Yücel İldiz de görevden alındığını televizyondan öğrenmişti.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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