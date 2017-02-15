İtalyan ekolünden geliyor

İgor Tudor, 8 yıl Juventus forması giydi; Lippi, Ancoletti ve Capello gibi ünlü hocalarla çalıştı.

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in yerine takımın başına getirdiği yeni isim olan Hırvat Teknik Adam İgor Tudor 1978 yılında Split'de doğdu. 1995 yılında profesyonel olarak memleketinin takımı Hajduk Split'de futbola başlayan Tudor, stoper mevkiinde gösterdiği başarılı performansın ardından 1998 yılında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. 3 yılını geçirdiği Hajduk Split forması ile 58 maça çıkan Tudor 5 de gol attı.



2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Hajduk Split'de geçirdiği 3 yılın ardından Juventus'a giden Tudor, futbolculuk kariyerinin en başarılı dönemini burada geçirdi. 2002 yılında ülkesi Hırvatistan'da yılın futbolcusu seçilen Tudor, siyah-beyazlı takımın formasını 8 yıl giydi. Bu dönem boyuncu bir çok ciddi sakatlık da geçiren İgor Tudor yine de dünyaca ünlü defans oyuncuları ile partner oldu; Lippi, Ancoletti ve Capello gibi ünlü teknik adamlar ile de çalıştı. Juventus'ta toplam 111 maçta forma giyen Tudor 15 de gol attı. Tudor, Juventus ile 2 Serie A şampiyonluğu, 1 Serie B şampiyonluğu, 2'de İtalya Süper Kupası kazandı.



30 YAŞINDA BIRAKTI

2004 yılında geçirdiği ağır sakatlık sonrası 2005 yılında Siena'ya kiralanan Tudor burada geçirdiği 2 yılın ardından Juventus'a geri döndü. Ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı forma giyemeyen Tudor, 2007 yılında sözleşmesinin sona ermesiyle Hajduk Split'e geri döndü. Ancak bileğinden yaşadığı sakatlık devam ettiği için futbolculuk kariyerine 30 yaş gibi erken bir dönemde son verdi ve jübilesini yaptı.



DÜNYA 3.'SÜ OLDU

Tudor her yaş kategorisinde formasını giydiği Hırvatistan Milli Takımı ile toplam 55 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. 1998 Dünya Kupası'nda elde edilen 3.'lükte pay sahibi oldu.



TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

-2009 yılında futbolu bıraktığı Hajduk Split'e Reja'nın yardımcısı olarak göreve başlayan İgor Tudor, 2010 yılında Reja'nın Lazio'nun başına geçmesi ile görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

-2012-2013 sezonunda ise tekrardan Hajduk Split'e geri dönen Hırvat Teknik Adam bu sefer ise U17 takımın başına getirildi.

-2013 Nisan ayında Hajduk Split'in başına Teknik Direktör olarak geçen İgor Tudor takımı ile Hırvatistan Kupasını kazanmayı başardı.

-2015 yılında Şubat ayında H. Split'teki görevinden istifa eden Tudor, yaz döneminde ise Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'un başına geçti.

-3 yıllık sözleşme imzaladığı PAOK ile istenilen sonuçları alamaması sebebi ile 2016 yılında takımdan ayrıldı ve Türkiye Süper Ligi'ne yükselen Kardemir Karabükspor'un başına geçti.

-Karabükspor'a özellikle büyük takımlara karşı oynattığı başarılı futbol ile dikkat çeken Hırvat teknik adam toplam 21 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 da yenilgi aldı.