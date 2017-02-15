 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor Florya'da
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Igor Tudor, Florya'da

    Igor Tudor, Florya'da

    Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Igor Tudor, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek sarı kırmızılı kulübün yöneticileriyle bir araya geldi.

    Galatasaray'da Igor Tudor işbaşı yapıyor!

    Jan Olde Riekerink'le yollarını ayıran sarı kırmızılı ekiple 1,5 yıllık anlaşmaya varan Igor Tudor, dün Karabükspor'la son antrenmanına çıkmıştı.

    Tecrübeli teknik adam bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek Galatasaraylı yöneticilerle buluştu.

    Sözleşme şartlarının görüşüldüğü kısa toplantının ardından Tudor'un saat 17.00'deki antrenmanda takıma katılacağı öğrenildi.

    SÖZLEŞME YARIN İMZALANACAK

    Galatasaray, 1.5 yıllığına anlaştığı Tudor ile yarın sözleşme imzalayacak. İmza törenin saatinin kesin olmamakla beraber saat 15.00 gibi yapılacağı belirtildi.

    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:32
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