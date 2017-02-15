Igor Tudor, Florya'da
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Igor Tudor, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek sarı kırmızılı kulübün yöneticileriyle bir araya geldi.
Galatasaray'da Igor Tudor işbaşı yapıyor!
Jan Olde Riekerink'le yollarını ayıran sarı kırmızılı ekiple 1,5 yıllık anlaşmaya varan Igor Tudor, dün Karabükspor'la son antrenmanına çıkmıştı.
Tecrübeli teknik adam bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek Galatasaraylı yöneticilerle buluştu.
Sözleşme şartlarının görüşüldüğü kısa toplantının ardından Tudor'un saat 17.00'deki antrenmanda takıma katılacağı öğrenildi.
SÖZLEŞME YARIN İMZALANACAK
Galatasaray, 1.5 yıllığına anlaştığı Tudor ile yarın sözleşme imzalayacak. İmza törenin saatinin kesin olmamakla beraber saat 15.00 gibi yapılacağı belirtildi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:32
- Selçuk Rize’ye hazır
Toplam 6
Yorum
Aslan YINE RAKIPLERINE ASIST YAPAR YADA MUSLERAYI GERI PASLA YORACAKTIR
- Igor Tudor, Florya'da
Toplam 13
Yorum
serdar akay hamzaoğlunu gönderdikten sonra gs nasıl daha kötü oldu ise YEMİN EDERİM yine aynı şey olacak.YEMİN EDİYORsam vardır bi bildiğim
- Formalı nikah
Toplam 4
Yorum
Aslan MÜTHIS BIR OLAY ZAMANINDA BEN NASIL DÜSÜNEMEDIM ALLAH BU YOLDA BU CIFTE MUTLU VE SAGLIKLI YASAM VERSIN
Igor Tudor, Florya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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