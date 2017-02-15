İdmana devam
Galatasaray dünü izinli geçirmişti. Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın hazırlıklarına bugün devam edecek. 11.00'deki çalışmada takımın başında kimin olacağı merak ediliyor. Görevde kalması beklenen Ayhan Akman en kuvvetli aday.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
İdmana devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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