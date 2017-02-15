İdmana devam

Galatasaray dünü izinli geçirmişti. Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın hazırlıklarına bugün devam edecek. 11.00'deki çalışmada takımın başında kimin olacağı merak ediliyor. Görevde kalması beklenen Ayhan Akman en kuvvetli aday.