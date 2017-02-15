 Galatasaray'dan KAP'a Riekerink açıklaması
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Galatasaray'dan KAP'a Jan Olde Riekerink açıklaması

    Galatasaray'dan KAP'a Jan Olde Riekerink açıklaması

    Galatasaray, Jan Olde Riekerink'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

    Sarı-kırmızılı ekibin KAP'a yaptığı açıklama şöyle: "Futbol A takımı Teknik Direktörümüz Sayın Jan Olde Riekerink'in sözleşmesi feshedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."


    TEŞEKKÜR MESAJI YAYIMLANDI

    Galatasaray Kulübü, sözleşmesini feshettiği Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink için teşekkür mesajı yayımladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen olağan yönetim kurulu toplantısındaki değerlendirme sonrasında Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması kararı alındığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

    "Galatasaray'ın başında ilk resmi maçına 2 Nisan 2016'da Eskişehir deplasmanında çıkan Riekerink, 2015-2016 sezonundaki 9 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Riekerink, Fenerbahçe galibiyetiyle Türkiye Kupası'nı, Beşiktaş'ı yenerek de Süper Kupa'yı kazanan takımın başında yer aldı. 2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk 20 haftasında takımımızı çalıştıran Jan Olde Riekerink'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:22
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