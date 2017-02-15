Galatasaray'dan KAP'a Jan Olde Riekerink açıklaması
Galatasaray, Jan Olde Riekerink'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
TEŞEKKÜR MESAJI YAYIMLANDI
Galatasaray Kulübü, sözleşmesini feshettiği Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink için teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen olağan yönetim kurulu toplantısındaki değerlendirme sonrasında Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması kararı alındığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray'ın başında ilk resmi maçına 2 Nisan 2016'da Eskişehir deplasmanında çıkan Riekerink, 2015-2016 sezonundaki 9 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Riekerink, Fenerbahçe galibiyetiyle Türkiye Kupası'nı, Beşiktaş'ı yenerek de Süper Kupa'yı kazanan takımın başında yer aldı. 2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk 20 haftasında takımımızı çalıştıran Jan Olde Riekerink'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:22
- Selçuk Rize’ye hazır
Toplam 6
Yorum
Aslan YINE RAKIPLERINE ASIST YAPAR YADA MUSLERAYI GERI PASLA YORACAKTIR
- Igor Tudor, Florya'da
Toplam 13
Yorum
serdar akay hamzaoğlunu gönderdikten sonra gs nasıl daha kötü oldu ise YEMİN EDERİM yine aynı şey olacak.YEMİN EDİYORsam vardır bi bildiğim
- Formalı nikah
Toplam 4
Yorum
Aslan MÜTHIS BIR OLAY ZAMANINDA BEN NASIL DÜSÜNEMEDIM ALLAH BU YOLDA BU CIFTE MUTLU VE SAGLIKLI YASAM VERSIN
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