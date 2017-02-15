 Formalı nikah – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Formalı nikah

    Formalı nikah
    Fanatik Galatasaraylı Tuğba Bozgun ile Ahmet Çoban çifti, Sevgililer Günü'nde dünya evine sarı-kırmızılı formalarla girdiler. Çoban çifti "Bu büyük bir hayalimizdi. Galatasaray formasıyla evlenmeyi uzun süredir düşünüyorduk" diye konuştular.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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