Formalı nikah

Fanatik Galatasaraylı Tuğba Bozgun ile Ahmet Çoban çifti, Sevgililer Günü'nde dünya evine sarı-kırmızılı formalarla girdiler. Çoban çifti "Bu büyük bir hayalimizdi. Galatasaray formasıyla evlenmeyi uzun süredir düşünüyorduk" diye konuştular.