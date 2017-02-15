 6 ayda bir hoca – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    6 ayda bir hoca

    6 ayda bir hoca
    2015 Mayıs ayında Galatasaray'ın başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, görevde olduğu 1.5 yıllık süreçte üçüncü teknik direktörü eskitti. Hamzaoğlu ve Denizli'nin ardından Jan Olde 'in de görevine son verdi. Ortalama her 6 aya bir hoca sığdıran Özbek'in Tudor'un arkasında ne kadar duracağı merak konusu...
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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