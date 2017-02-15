6 ayda bir hoca
2015 Mayıs ayında Galatasaray'ın başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, görevde olduğu 1.5 yıllık süreçte üçüncü teknik direktörü eskitti. Hamzaoğlu ve Denizli'nin ardından Jan Olde Riekerink'in de görevine son verdi. Ortalama her 6 aya bir hoca sığdıran Özbek'in Tudor'un arkasında ne kadar duracağı merak konusu...
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
6 ayda bir hoca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.