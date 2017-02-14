 Ya galip ya mağlup – Fotomaç – 14 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ya galip ya mağlup

    Ya galip ya mağlup

    Aslan'ın ortası yok...

    Sarı-kırmızılılar ligde bu sezon evinde oynadığı karşılaşmaları ya kazandı ya da yenildi. TT Arena'daki 10 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Cimbom, hiç berabere kalmadı.

    EVİNDE VURULDU
    , misafirler için 'cennet' oldu. , bu sezon ligdeki 5 yenilgisinin 3'ünü sahasında aldı. Başakşehir, Trabzon ve Kayseri, Arena'dan gülerek ayrılan takımlar oldu. Beşiktaş ve F.Bahçe de TT Arena'ya gelecek.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ya galip ya mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.