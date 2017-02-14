Ya galip ya mağlup
Aslan'ın ortası yok...
Sarı-kırmızılılar ligde bu sezon evinde oynadığı karşılaşmaları ya kazandı ya da yenildi. TT Arena'daki 10 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Cimbom, hiç berabere kalmadı.
EVİNDE VURULDU
Türk Telekom Arena, misafirler için 'cennet' oldu. Galatasaray, bu sezon ligdeki 5 yenilgisinin 3'ünü sahasında aldı. Başakşehir, Trabzon ve Kayseri, Arena'dan gülerek ayrılan takımlar oldu. Beşiktaş ve F.Bahçe de TT Arena'ya gelecek.
EVİNDE VURULDU
Türk Telekom Arena, misafirler için 'cennet' oldu. Galatasaray, bu sezon ligdeki 5 yenilgisinin 3'ünü sahasında aldı. Başakşehir, Trabzon ve Kayseri, Arena'dan gülerek ayrılan takımlar oldu. Beşiktaş ve F.Bahçe de TT Arena'ya gelecek.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
Ya galip ya mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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