''Türbülansa girmeyelim''
“Kayserispor karşısında büyük bir fırsatı kaçırdık ama yarıştan kopmuş değiliz. Yönetim olarak yarın (bugün) toplanıp gerekli önlemleri alacağız”
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Arena'da TEMSA firması ile yapılan sponsorluk anlaşması töreninde Kasyerispor yenilgisini ve taraftarların 'istifa' çağrılarını yorumladı.
Özbek, "Dün gerçekten önemli bir fırsatı kaçırdık. Yenseydik bir basamak üste çıkacaktık. Hepimiz son derece üzgünüz" derken, "Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Galatasaray şampiyonluk yarışından kopmuş değil. Bu maçın etkisini biran önce üzerimizden atmamız gerekiyor. Hâlâ şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" ifadelerini kullandı.
DERS ALMAYI BİLİRİZ
Özbek, yönetim kurulu olarak bugün toplanacaklarını da vurgulayarak şöyle konuştu: "Türbülansa girip dağılmamalıyız. Herkesi tek yumruk olmaya davet ediyorum. Elbette hatalarımız var. Bundan ders almasını biliriz. Ama asla yılgınlığa düşmeyeceğiz. Taraftarımızın tepkisini boş saymıyoruz. Yönetim kurulunda tartışıp gerekli önlemleri alacağız. Üstümüze düşeni yapacağız. Şampiyonluktan vazgeçmedik. İç saha maçlarını düşündüğümüzde şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuz görülür."
HOCA İŞİNİ GÖRÜŞMEDİK!
Galatasaray Başkanı, Riekerink'in geleceği ve medyadaki yeni hoca adaylarıyla ilgili soruya, "Yönetim olarak herhangi bir teknik direktör üzerinde görüşmemiz, tartışmamız olmadı" yanıtını verdi. Ancak Dursun Özbek'in Riekerink'in adını ağzına almaması, 'bileti kesildi' yorumlarına yol açtı
SONU GÜZEL OLACAK
G.Saray'ın başarısını etkileyecek kararlar almayacaklarını vurgulayan Özbek, "Mücadeleyi artırarak yolumuza devam edeceğiz. Sonucun G.Saray için güzel olacağına inanıyorum. Camiamızı kenetlenmeye davet ediyorum" dedi.
YENİ OTOBÜSÜNE KAVUŞTU
G.Saray, TEMSA ile yaptığı 3 yıllık sponsorluk anlaşmasının ardından yeni otobüsüne kavuştu. Başkan Dursun Özbek anlaşmanın ardından TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik ve kaptan Selçuk İnan ile otobüsü gezdi. 3 yıllık anlaşma ile futbol, basketbol ve voleybol takımlarına birer otobüs tahsis edildi.
Savaş ÇORLU
Özbek, "Dün gerçekten önemli bir fırsatı kaçırdık. Yenseydik bir basamak üste çıkacaktık. Hepimiz son derece üzgünüz" derken, "Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Galatasaray şampiyonluk yarışından kopmuş değil. Bu maçın etkisini biran önce üzerimizden atmamız gerekiyor. Hâlâ şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" ifadelerini kullandı.
DERS ALMAYI BİLİRİZ
Özbek, yönetim kurulu olarak bugün toplanacaklarını da vurgulayarak şöyle konuştu: "Türbülansa girip dağılmamalıyız. Herkesi tek yumruk olmaya davet ediyorum. Elbette hatalarımız var. Bundan ders almasını biliriz. Ama asla yılgınlığa düşmeyeceğiz. Taraftarımızın tepkisini boş saymıyoruz. Yönetim kurulunda tartışıp gerekli önlemleri alacağız. Üstümüze düşeni yapacağız. Şampiyonluktan vazgeçmedik. İç saha maçlarını düşündüğümüzde şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuz görülür."
HOCA İŞİNİ GÖRÜŞMEDİK!
Galatasaray Başkanı, Riekerink'in geleceği ve medyadaki yeni hoca adaylarıyla ilgili soruya, "Yönetim olarak herhangi bir teknik direktör üzerinde görüşmemiz, tartışmamız olmadı" yanıtını verdi. Ancak Dursun Özbek'in Riekerink'in adını ağzına almaması, 'bileti kesildi' yorumlarına yol açtı
SONU GÜZEL OLACAK
G.Saray'ın başarısını etkileyecek kararlar almayacaklarını vurgulayan Özbek, "Mücadeleyi artırarak yolumuza devam edeceğiz. Sonucun G.Saray için güzel olacağına inanıyorum. Camiamızı kenetlenmeye davet ediyorum" dedi.
YENİ OTOBÜSÜNE KAVUŞTU
G.Saray, TEMSA ile yaptığı 3 yıllık sponsorluk anlaşmasının ardından yeni otobüsüne kavuştu. Başkan Dursun Özbek anlaşmanın ardından TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik ve kaptan Selçuk İnan ile otobüsü gezdi. 3 yıllık anlaşma ile futbol, basketbol ve voleybol takımlarına birer otobüs tahsis edildi.
Savaş ÇORLU
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
''Türbülansa girmeyelim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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