Taraftarın gönlü Terim’de
Galatasaray'ın hoca hoca arayışları anketlere de konu oldu.
Webaslan, düzenlediği ankette "Adı geçen isimler içerisinde Galatasaray'da hangi ismi teknik direktör olarak görmek istersiniz?" diye sordu. Efsane hoca Fatih Terim oyların yüzde 43.6'sını aldı ve yine taraftarın bir numaralı adayı oldu. Onu yüzde 25.8 ile Hasan Şaş, yüzde 13.1 ile Raşit Çetiner, yüzde 9.4 ile Tugay Kerimoğlu ve yüzde 8.1 ile Bülent Korkmaz takip etti.
GELECEK KONGREYİ BEKLİYOR
Başkan Özbek'in hayali Fatih Terim'le çalışmak... Sezon öncesinde de Terim'i takımın başına getirmek isteyen Özbek son dönemde yakınları aracılığıyla hocanın fikirlerini almaya çalışıyor. Terim'in ise aracılara "Bir gün mutlaka G.Saray'a döneceğim... Ama şu anda değil. Verilmiş sözlerim var" cevabını verdiği öğrenildi. Bu arada Terim'e yakın isimler, tecrübeli hocanın, gelecek yıl yapılacak olan kongreyi beklediği belirtildi.
GELECEK KONGREYİ BEKLİYOR
Başkan Özbek'in hayali Fatih Terim'le çalışmak... Sezon öncesinde de Terim'i takımın başına getirmek isteyen Özbek son dönemde yakınları aracılığıyla hocanın fikirlerini almaya çalışıyor. Terim'in ise aracılara "Bir gün mutlaka G.Saray'a döneceğim... Ama şu anda değil. Verilmiş sözlerim var" cevabını verdiği öğrenildi. Bu arada Terim'e yakın isimler, tecrübeli hocanın, gelecek yıl yapılacak olan kongreyi beklediği belirtildi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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