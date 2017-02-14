Riekerink ile yollar ayrıldı! Yeni isim...

Kayserispor mağlubiyetinin ardından taraftarların 'istifa' diye bağırdığı ve Başkan Dursun Özbek'in "Taraftarların talebini değerlendirmek zorundayız" açıklaması yaptığı Jan Olde Riekerink'le yollar ayrıldı. Dün yapılan değerlendirme toplantısında masaya yatırılan bu konu, bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında neticeye kavuştu. Türk Telekom Arena'da bulunan kulüp binasında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı yaklaşık 3 saat sürerken, toplantıda Riekerink'le yolların ayrılmasına karar verildi.



"G.SARAY'IN MENFAATİ DOĞRULTUSUNDA ALINAN BİR KARAR"

Yönetim kurulu toplantısının çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın bugünkü durumuyla ilgili olarak bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını daha önce söylediğini belirterek, "Bugün yönetim kurulumuz vardı. Dün TEMSA ile yaptığımız toplantıda da ben size açıklamada bulundum. Galatasaray'ın bugünkü durumuyla ilgili bir toplantı yapacağımızı söyledim. Bugünkü toplantıda da bu konuyu enine boyuna tartıştık. Galatasaray'ın başarısı için ve menfaatleri doğrultusunda sayın Riekerink ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisiyle telefonda konuşup bunu da tebliğ ettik. Levent Nazifoğlu görüştü hocayla. Yarın da zaten ben Florya'da olacağım, kendisiyle de görüşeceğim. Bugünkü toplantının neticesi bu oldu" diye konuştu.



"YENİ HOCA İÇİN ÇALIŞMALAR YARIN BAŞLAYACAK"

Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün henüz belli olmadığını da belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Teknik direktör arama çalışmalarımız yarın sabah başlayacak. Önce mevcut antrenörle olan ilişkimizi bitirdik. Arkadaşlarım, Galatasaray'da antrenörlük yapmak isteyen hocalarla ilgili çalışma yapıyorlar. Şu anda çalışmayan veya sözleşmesi müsait olan kişilerle görüşülmesi talimatını verdim. Onun için yarın sabahtan itibaren bu çalışmalar başlayacak" dedi.



"SNEİJDER TAKIMDAKİ EN ÖNEMLİ PROFESYONEL"

Teknik Direktör Riekerink'le yolların ayrılacak olmasının Sneijder'i olumsuz etkileyip etkilemediğiyle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Özbek, "Hocanın gitmesiyle Sneijder'in moralinin kötü olacağı konusuna katılmıyorum. O, takımdaki en önemli profesyonel. Sneijder, Galatasaray için varını yoğunu ortaya koyan birisi. Ben öyle bir etki olacağını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.



"FERUDUN TANKUT'A CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM"

Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'un, Galatasaray'ın Tudor ile anlaştığını, bunun da doğru bir hareket olmadığını belirttiği açıklamalara cevap verip vermeyeceği sorulan Başkan Dursun Özbek, "Konuyla ilgili bir cevap vermek istemiyorum. Biz şu anda Galatasaray'la ilgileniyoruz. Şu ana kadar sadece Galatasaray'ın mevcut durumunda Riekerink'in devam edip etmemesini değerlendirdik. Onu değerlendirmeden böyle bir polemiğe girmek yanlış olur. En çabuk sürede de yeni hocamızı bulmak istiyoruz. Galatasaray'ın beklemeye tahammülü yok" cevabını verdi.



"YENİ HOCAYI RİZESPOR MAÇINA YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Galatasaray'ın bu dönemde en çok taraftar desteğine ihtiyacı olduğunu da söyleyen Dursun Özbek, "Taraftarlardan şampiyonluk yolunda, hep beraber olmayı istiyorum. Hepimiz Galatasaray için çalışıyoruz. Dolayısıyla taraftarın da Galatasaray'a olan desteğini eksik etmemesi lazım. Bizim en büyük silahımız onlar. Sloganımız da var, 'Sen varsan şampiyonluk çok yakın' diye. Taraftarların kulübü bir saniye dahi yalnız bırakmaması lazım" diye konuştu. Özbek, son olarak yeni hocayı Rizespor maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.



TUDOR BEKLENİYOR

Galatasaray'ın Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor ile anlaşmaya vardığı iddia edilirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamada "Çalışmayan ya da sözleşmesi müsait olan hocalarla görüşülecek" ifadesini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün, Tudor'un Karabükspor'la sözleşmesini feshettikten sonra anlaşmaya varacağı iddia edildi.