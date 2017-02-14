Rahatsızlık yarattı
Sportif AŞ'de futbolun patronu olarak görev yapan Alp Yalman dünkü kriz toplantısına katılmadı. Başkan Dursun Özbek'in yönetim içinde görevleri olmayan Mehmet Özbek ve Nazifoğlu ile toplantıyı yapma kararı alıp, yönetim kurulundan kimseyi haber vermemesi ise sıkıntıya neden oldu. Bir süredir kendilerini dışlanmış hisseden bazı yöneticilerin bugün rahatsızlıklarını dile getirecekleri ifade edildi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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