 Rahatsızlık yarattı – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Rahatsızlık yarattı

    Rahatsızlık yarattı
    Sportif AŞ'de futbolun patronu olarak görev yapan dünkü kriz toplantısına katılmadı. Başkan 'in yönetim içinde görevleri olmayan Mehmet Özbek ve Nazifoğlu ile toplantıyı yapma kararı alıp, yönetim kurulundan kimseyi haber vermemesi ise sıkıntıya neden oldu. Bir süredir kendilerini dışlanmış hisseden bazı yöneticilerin bugün rahatsızlıklarını dile getirecekleri ifade edildi.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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