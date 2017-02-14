Muslera çıkmıyor

Hamza Hamzaoğlu, G.Saray'ın yan top sıkıntısında Muslera'nın da payı olduğunu söyledi: Duran toplarda boy önemli bir etkendir. Muslera da yan toplara çıkmıyor. Herkes o topa vurmak için değil, bir başkasının topa vurmasını beklediği için sıkıntı yaşanıyor.