 Muslera çıkmıyor – Fotomaç – 14 Şubat 2017 Muslera çıkmıyor" /> Muslera çıkmıyor" />
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    14 Şubat 2017, Salı
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    çıkmıyor

    Muslera çıkmıyor
    Hamza Hamzaoğlu, G.Saray'ın yan top sıkıntısında Muslera'nın da payı olduğunu söyledi: Duran toplarda boy önemli bir etkendir. Muslera da yan toplara çıkmıyor. Herkes o topa vurmak için değil, bir başkasının topa vurmasını beklediği için sıkıntı yaşanıyor.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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