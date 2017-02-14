Kısmetsiz Eren!

Başakşehir’in ardından Kayseri filelerini de havalandıran Eren Derdiyok 2 maçı da kaybettikleri için sevinemedi.

Kayserispor maçının kilit oyuncusu Eren Derdiyok'tu... İkinci yarıda oyuna dahil olan tecrübeli forvet, 89'da attığı golle takımını umutlandırdı ancak bu gol puana yetmedi. Bütün pozisyonların içinde olmayı başaran Eren, 90+4'te ise topu auta yollayarak beraberlik fırsatını kullanamadı. Sayılmayan golde Eren'e çalınan faul için birçok hakem yorumcusu, 'Faul yoktu' yorumunu yaptı. Üst üste kupada Başakşehir ve ligde Kayseri'ye gol atan Derdiyok'un sevinci iki maç da kaybedildiği için yarım kaldı.