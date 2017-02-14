Kısmetsiz Eren!
Başakşehir’in ardından Kayseri filelerini de havalandıran Eren Derdiyok 2 maçı da kaybettikleri için sevinemedi.
Kayserispor maçının kilit oyuncusu Eren Derdiyok'tu... İkinci yarıda oyuna dahil olan tecrübeli forvet, 89'da attığı golle takımını umutlandırdı ancak bu gol puana yetmedi. Bütün pozisyonların içinde olmayı başaran Eren, 90+4'te ise topu auta yollayarak beraberlik fırsatını kullanamadı. Sayılmayan golde Eren'e çalınan faul için birçok hakem yorumcusu, 'Faul yoktu' yorumunu yaptı. Üst üste kupada Başakşehir ve ligde Kayseri'ye gol atan Derdiyok'un sevinci iki maç da kaybedildiği için yarım kaldı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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